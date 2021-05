Rota Vicentina pronuncia-se sobre o caravanismo selvagem e as alterações ao Código da Estrada que estará em debate amanhã no Parlamento.

O Art.º 50-A do Código da Estrada será debatido, amanhã, dia 28 de maio, na Assembleia da República, em Lisboa.

Para a Rota Vicentina, «esta lei vem trazer uma distinção clara entre a prática de caravanismo e o caravanismo selvagem, proibindo eficazmente o segundo conceito. Depois de anos em que assistirmos a um exponencial crescimento desta prática na Costa Alentejana e Vicentina, apenas em 2021 foi possível assistir à sua regulação de forma eficaz e objectiva».

Ainda assim, «alguns partidos da oposição e grupos e associações de autocaravanistas vieram contestar a lei, com argumentos como a discriminação do autocaravanista e a liberdade de pernoita desde que não seja ocupada área superior à do veículo», entre outros.

Depois de analisar as várias propostas, a Rota Vicentina entende que um retrocesso nesta lei «terá como consequência inequívoca um passo atrás no ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), com a permanência de centenas de carrinhas e autocaravanas, que usam as falésias e estacionamentos das praias como local de férias, tendo sempre como argumento jurídico o direito ao estacionamento ou pausa para descanso».

A Associação admite que «a subversão do espírito da lei seja em si questionável como argumento de combate à mesma, mas a realidade fala mais alto e a situação tornou-se tão incomportável quanto é gigantesco o crescimento do mercado associado à promoção desta prática na Costa Alentejana e Vicentina, a nível nacional e internacional».

Entendendo que «a situação é complexa e que possa haver aspetos a ajustar, defendemos um debate muito sério sobre este tema, não apenas com as associações que representam os caravanistas e o negócio de venda e aluguer de autocaravanas e carrinhas adaptadas (sem WC), mas também com as comunidades que são mais impactadas com esta prática».

A Vicentina alerta que «as áreas protegidas e em particular o PNSACV enfrenta múltiplos desafios, e entendemos que esta lei deve vigorar até que sejam encontradas medidas adicionais que permitam salvaguardar todos os interesses, devendo os recursos ambientais e a defesa das comunidades residentes estar em primeiro lugar nesta forma de turismo como em qualquer outra».

Em comunicado enviado à redação do barlavento, «apelamos aos caravanistas responsáveis a sua compreensão para a necessidade de debater novas soluções que sirvam a todos com serenidade, sem alimentarmos uma situação que, sendo explosiva, não representa, no curto ou no médio prazo, qualquer vantagem para nenhuma das partes: comunidades anfitriãs e comunidades itinerantes».