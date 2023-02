Rota Vicentina convida a «Pensar, visitar e celebrar o Sudoeste»

Rota Vicentina lança programa da terceira edição da Semana ID «Pensar, visitar e celebrar o Sudoeste» de 26 de março a 1 de abril.

A chegada da Primavera celebra-se no Sudoeste de Portugal com a terceira edição da Semana ID, uma iniciativa da Associação Rota Vicentina que tem como objetivo a afirmação e divulgação da identidade da Costa Alentejana e Vicentina nas suas várias dimensões.

A Semana ID propõe uma viagem sustentável entre natureza, património, cultura, gentes e paisagem, onde comunidade local e parceiros do projeto são convidados a participar na construção do programa.

Ao longo dos últimos anos a Rota Vicentina promoveu este trabalho em rede, dando origem a um evento anual que reúne, em sete dias, muito do que a região tem para oferecer ao longo de todo o ano.

Marta Cabral, presidente da Associação Rota Vicentina, explica que «a Semana ID não é um festival, não tem cabeças de cartaz, não transforma esta região em nada que ela não seja todo o ano. Apenas desafiamos quem conhecemos a preparar o melhor que o Sudoeste tem para oferecer, no que ao turismo diz respeito».

A Semana ID arranca a 26 de março, simbolicamente ao quilómetro zero da Rota Vicentina em Santiago do Cacém e encerra a 1 de abril, na aldeia de Sabóia, no interior do concelho de Odemira, em ambiente de festa, num encontro de música e dança tradicional, o «E vá Balho».

Ao longo do território e de toda a semana, as propostas de programa são diversas com atividades sobretudo ao ar livre que incluem: caminhadas de interpretação da paisagem e de conservação, meditativas ou desenhadas; ações de limpeza de praias; passeios de barco no rio Mira ou em Lagos; observação de aves e passeios de bicicleta em vários pontos da região.

Oportunidade também para descobrir ou saber mais sobre biodiversidade e rewilding e conhecer alguns projetos pioneiros na área da conservação e regeneração ambiental.

Na lista de atividades da Semana ID, haverá ainda visitas guiadas para conhecer produtores locais e artesãos, assim como mostras gastronómicas, além da dinâmica das cooperativas integrais e um encontro de catalisadores comunitários.

No âmbito artístico destaca-se ainda a homenagem a Liberdade Sobral, uma escultora e ceramista da região, mas também há lugar para concertos, exposições e exibição de documentários onde território e identidade são protagonistas.

Durante esta semana vários alojamentos acrescentam à habitual oferta de estadia programas específicos, que incluem passeios guiados ou provas de vinho.

As famílias com crianças poderão contar com teatro infantil e workshops de construção de marionetas; a não perder: a abertura ao público do Forte do Pessegueiro, exclusivamente durante a semana ID.

A 31 de março destaque para o Seminário «Turismo: um barómetro de sustentabilidade em territórios rurais.» Este encontro reúne entidades públicas e especialistas de várias áreas para debater a relação do turismo com a ocupação (integrada) do território, a paisagem, o mosaico agrícola e florestal, a economia local e circular, não esquecendo nunca as comunidades.

A programação completa da Semana ID (em constante actualização) pode ser consultada aqui.