RIAS liberta Águia de Bonelli com um transmissor GSM

RIAS liberta Águia de Bonelli, uma espécie em perigo, com um transmissor GSM para fins de investigação.

A equipa do RIAS – Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, deslocou-se até à Mata da Conceição, em Tavira, no domingo, dia 13 de dezembro, para devolver à natureza uma águia de Bonelli (Aquila fasciata), uma espécie atualmente considerada em perigo em Portugal.

Com o objetivo de atenuar o efeito das ameaças que enfrenta e contribuir para a recuperação da espécie no mediterrâneo ocidental foi desenvolvido o projeto AQUILA a-LIFE, que em conjunto com a Equipa de Maneio de Fauna Selvagem do Ministério do Meio Ambiente Espanhol, possibilitou a colocação de um transmissor GSM na ave.

Este indivíduo havia ingressado no RIAS na última semana de outubro com dois projéteis de caçadeira no corpo.

Sem possibilidade de retirar os projéteis, e dada a extrema debilidade em que se encontrava, a única medida a tomar foi a estabilização da ave.

Uma semana mais tarde foi transferida para uma das instalações exteriores, onde pôde praticar o voo e ganhar novamente forças.

Recuperada a condição física, foi considerada apta a ser devolvida de novo à natureza.

Dado o estatuto de conservação da águia de Bonelli, esta libertação é um contributo fundamental para a conservação da espécie em Portugal, nomeadamente da população residente no Algarve.