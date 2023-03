Renovada ETAR de Lagos estará concluída antes do verão

Renovada Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Lagos concluída antes do verão. Investimento de 16,5 milhões de euros.

A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Lagos recebeu a visita do ministro do Ambiente Duarte Cordeiro e do secretário de Estado do Ambiente, Hugo Polido Pires, na quarta-feira, dia 1 de março, no âmbito do programa «Governo mais Próximo». Foi possível verificar o avançado estado das obras de remodelação desta infraestrutura, na companhia de dirigentes e técnicos da Águas do Algarve.

A ETAR de Lagos situa-se no Sítio das Portelas, nos arredores de Lagos e serve, além da área urbana, outras localidades do concelho, como Bensafrim, Portelas, Sargaçal, Odiáxere, Torre, Chinicato, Telheiro e Praia da Luz.

As obras de reabilitação têm como principais objetivos a beneficiação da linha de tratamento da fase líquida integrando as etapas de pré-tratamento, decantação primária, tratamento biológico e decantação secundária. No que se refere à linha de tratamento da fase sólida, esta incluirá as etapas de espessamento, digestão anaeróbia e desidratação.

A empreitada foi submetida a um procedimento concursal internacional, sendo adjudicada ao consorcio formado pelas empresas Ecociaf, construção civil e obras públicas, Lda, Oliveiras, SA e Suez Treatment Solutions, SA, pelo valor global de 13,2 milhões de euros (sem IVA) e com um prazo de execução de 870 dias. Terá capacidade para servir uma população de 138 mil habitantes.

A reabilitação da ETAR de Lagos consiste nas seguintes etapas:

Construção de uma nova tratamento por lamas ativadas em novo(s) reator(es) biológico(s) e demolição da linha de leitos perculadores e respetivos decantadores existente;

Reabilitação da linha de tratamento por lamas ativadas em regime de média carga (arejamento existente) na vala de oxidação existente, mantendo os decantadores existentes associados a esta linha e à nova linha, incluindo reabilitação dos decantadores primários e respetivas condutas;

Construção de um tanque de homogeneização de caudais face à variabilidade da qualidade que chega à ETAR, nomeadamente intrusão salina;

Reabilitação da obra de entrada, incluindo, nova tamisagem da afluência, desarenamento e remoção de gorduras (reabilitação), medição de caudal (reabilitação);

Melhoramento ao nível do sistema de desidratação de lamas, com a instalação de novas centrifugas e silos de lamas;

Implementação de um sistema de desodorização que trata os principais órgãos, nomeadamente: Estação Elevatória de Águas Residuais ( EEAR ) final na cidade de Lagos; Pré-tratamento (tamisagem, desarenamento e desengorduramento); tratamento dos subprodutos (tamisagem, desarenamento e desengorduramento); tanque de homogeneização; decantação primária; espessamento das lamas; estações elevatórias de lamas; tanque de lamas digeridas; desidratação de lamas; silo de lamas desidratadas e edifício de descarga de lamas desidratadas;

Reabilitação do edifício de exploração no que respeita às instalações sanitárias e outras questões de segurança e operacionalidade identificadas.

A ETAR de Lagos iniciou o seu funcionamento em 1995, tendo sido dimensionada, numa primeira fase, para servir uma população equivalente de 75 mil habitantes, tendo por base leitos percoladores.

Esta primeira fase, de acordo com o Relatório Final de Avaliação das Infraestruturas de Saneamento do Concelho de Lagos, refere que a construção da ETAR de Lagos terá tido um valor de comparticipação comunitária no montante global de 1,8 milhões de euros ao abrigo do Programa FEDER.

Em 2005, a Águas do Algarve, SA iniciou a operação desta ETAR, tendo em 2011 promovido um investimento de 167 mil euros. O contrato para a execução da atual empreitada foi assinado a 2 de março de 2021, mereceu o visto do Tribunal de Contas em 17 de maio de 2021.