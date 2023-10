Um total de 37 toneladas de lixo foi recolhido nas praias por mais de 10 mil voluntários em setembro, em iniciativas da Fundação Oceano Azul.

Pelo quinto ano consecutivo, para assinalar o Dia Internacional de Limpeza Costeira, milhares de voluntários e centenas de entidades mobilizaram-se, em Portugal, em defesa do oceano e no combate ao lixo marinho, participando numa semana de ações de limpeza terrestre e subaquática de norte a sul do país e nas ilhas dos Açores e da Madeira.

Foram contabilizadas mais de 250 ações de limpeza, com mais de 10 mil participações registadas, entre 16 e 24 de setembro.

Estas iniciativas resultaram na recolha de mais de 37 toneladas de lixo marinho, envolvendo cerca de 450 entidades de todo o país, entre ONG, escolas de surf e movimentos de cidadãos, que operacionalizam e materializam todas estas ações.

Esta mobilização ultrapassou os números registados em 2022, reflexo de um maior envolvimento e consciência da comunidade para o tema da crise climática e proteção do oceano.

Destaque também para a participação, novamente este ano e até ao dia 29 de setembro, de alunos e professores, envolvendo um total de cerca de 200 turmas do programa Educação para uma Geração Azul (EGA), num total de cerca de quatro mil alunos.

A Fundação Oceano Azul congratula todos os envolvidos pela pronta resposta ao desafio lançado nesta celebração conjunta pelo oceano e realça «o facto de termos ultrapassado os números registados no ano passado mostra que o envolvimento da sociedade em torno da problemática do lixo marinho e da proteção do oceano é cada vez maior. O que se verifica é que todos os anos temos mais voluntários e organizações a participar, o que é fundamental para concretizar estas ações. Por outro lado, a quantidade de lixo recolhido mostra a importância de continuar o trabalho de sensibilização sobre estes temas para se conseguir mudar comportamentos», afirma Diana Vieira, gestora de projetos da Fundação Oceano Azul.

Desde 2019 até 2022, o contador de lixo disponibilizado no site da Fundação Oceano Azul, indica que tenham sido recolhidas em Portugal mais de 250 toneladas de lixo marinho, com o envolvimento de mais de 34 000 voluntários em cerca de 1.600 ações.

Em média, 14 milhões de toneladas de plástico invadem o oceano todos os anos, sendo que 80 por cento do lixo encontrado nos ecossistemas marinhos tem origem em atividades humanas em terra e apenas cerca de 20 por cento provem de atividades diretamente ligadas ao mar.

Esta situação provoca efeitos devastadores na vida marinha e na humanidade, tornando-se fundamental sensibilizar a sociedade para a dimensão desta questão.

As ações de limpeza terrestres e subaquáticas, que não se limitam ao âmbito do Dia Internacional de Limpeza Costeira, são um veículo crucial para divulgar esta mensagem. O oceano é global, a ação é local.

A Fundação Oceano Azul foi criada em 2017, com a motivação de contribuir para um oceano mais saudável e produtivo. Sob o mote «From the ocean’s point of view», a Fundação trabalha três conceitos: blue generation, blue natural capital e blue network.

Com uma abordagem assente na ciência, o modelo de mudança da Fundação Oceano Azul integra estes conceitos nos projetos que desenvolve em diferentes áreas como literacia, conservação, pesca sustentável, campanhas de sensibilização, economia azul e capacitação, nomeadamente trabalhando com governos, fundações e organizações da sociedade civil, ONU e UE, para fazer avançar a agenda internacional dedicada ao oceano.

O Programa Educar para uma Geração Azul é um programa educativo desenvolvido pela Fundação Oceano Azul e pelo Oceanário de Lisboa, com o apoio da Direção-Geral da Educação, que ambiciona transformar as próximas gerações de portugueses nos cidadãos europeus mais comprometidos com a sustentabilidade e com a conservação do oceano.

Este programa, sem precedentes, assenta na formação de professores do 1.º ciclo do ensino básico, que recebem um manual e outros recursos educativos que permitem a integração dos temas do oceano no currículo do 1º ciclo do ensino básico, de forma muito prática, lúdica e divertida.