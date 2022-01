Quinta de Marim vai ter nova exposição sobre a Ria Formosa

A exposição Ria Formosa ficará patente no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), na Quinta de Marim, Olhão.

A exposição Ria Formosa, que materializa a aposta da Região Turismo do Algarve (RTA) neste local, é inaugurada na quarta-feira, dia 02 de fevereiro, às 10h30, no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), situado na sede do Parque Natural da Ria Formosa, na Quinta de Marim, em Olhão.

A nova exposição, com mais painéis informativos, objetos representativos das artes de pesca e conchas da ria, vem substituir a que estava até então patente naquele centro há já 30 anos, dando agora a conhecer ao visitante de forma didática e atrativa a ria mais formosa do país.

A cerimónia conta com a presença de Joaquim Castelão Rodrigues, diretor Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, e de António Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão.

Esta iniciativa decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).

Programa

Sessão de abertura

António Pina – Município de Olhão;

Joaquim Castelão Rodrigues – Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve;

João Fernandes – Região de Turismo do Algarve.

Assinatura dos protocolos «Bio-Ilhas – Requalificação de Salinas e Áreas Lagunares de Sapal» e «Cedência de edifício para instalação do Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão do Algarve»

Carmen B. de los Santos – «Os ecossistemas vegetados da Ria Formosa: uma cornucópia de benefícios».

Sessão de encerramento

José Apolinário – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve;

Nuno Banza – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas;

Inauguração oficial da exposição com visita guiada.