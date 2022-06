Querença acolhe debate de especialistas da área florestal. Importância de proteger a floresta será o principal tema de conversa.

O papel da floresta no equilíbrio e proteção dos ecossistemas vai estar em destaque num evento duplo, que integra dois workshops, organizado pela Fundação Manuel Viegas Guerreiro (FMVG) e pela Câmara Municipal de Loulé.

A iniciativa decorre na segunda-feira, dia 27 de junho, entre as 14h00 e as 18h00, no Auditório da Fundação, em Querença, e conta com dois especialistas na área.

Pedro Curto, Coordenador Regional do Algarve da Agência de Gestão Integrada dos Fogos Rurais, é o convidado do primeiro workshop e vai falar sobre a temática «Algarve protegido dos incêndios rurais graves: Fatores críticos para atingir visão».

Já Gonçalo Alves, sócio da GKAPITAL, uma empresa de consultoria de gestão de recursos naturais e investimento florestal, abordará o tema «O papel da floresta no combate às alterações climáticas» numa intervenção cujo início está marcado para as 16h30.

Este encontro acontece na altura do ano em que o flagelo dos fogos florestais mais ameaça, ou seja, no verão, e em que os efeitos de um inverno praticamente sem chuva, obrigam a refletir sobre as consequências das alterações climáticas e a pensar em soluções para o problema.

«Os benefícios globais da floresta não são assumidos e reconhecidos pela população em geral, desconhecendo-se em particular o leque alargado de externalidades positivas que nos domínios ambiental, social, paisagístico e económico são proporcionados pela floresta», menciona a Fundação, realçando a importância dos assuntos trazidos à conversa pelos dois oradores presentes no evento.

Este conjunto de workshops, que incluem, cada um deles, um momento de debate com o público, acontece no âmbito do projeto «Valorização e Aproveitamento da Floresta Mediterrânica, o caso do concelho de Loulé», resultante de uma candidatura conjunta entre a Fundação Manuel Viegas Guerreiro e a Câmara Municipal de Loulé, ao abrigo do Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE).

O evento duplo é público e gratuito, embora sujeito a inscrição, que pode ser realizada aqui.

Haverá também transmissão via streaming no canal de YouTube da Fundação.