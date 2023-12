Protocolo para o Fundeadouro da Ilha da Culatra vai ser assinado

ICNF, Universidade do Algarve (UAlg) e Fundo Ambiental firmam protocolo para instalação do fundeadouro da Ilha da Culatra.

O Instituto Nacional da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a Universidade do Algarve (UAlg) – Centro de Ciências do Mar (CCMAR) e o Fundo Ambiental, firmam, na quinta-feira, dia 21 de dezembro, o protocolo para o financiamento de 500 mil euros para os estudos e implementação do fundeadouro da Ilha da Culatra, em Faro.

A assinatura decorre na Sede da Associação de Moradores da Ilha da Culatra e será precedida da visita aos trabalhos em curso para a instalação do fundeadouro, que contará com a presença do secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino.

O fundeadouro da Ilha da Culatra é um dos 44 georreferenciados no Plano do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), cuja gestão e avaliação da capacidade de carga da Ria Formosa cabe à Docapesca, à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e à Administração dos Portos Sines e Algarve (APS), sendo essencial para reorganizar o espaço marítimo adjacente à Ilha da Culatra, sobretudo tendo em conta as atividades náuticas associadas ao turismo recreativo.

A Ria Formosa é um sistema lagunar de grandes dimensões que se estende desde o Ancão até à Manta Rota e inclui uma grande variedade de habitats, nomeadamente ilhas-barreira, barras de maré, sapais, bancos de areia e de vasa, dunas, salinas, lagoas de água doce e salobra, cursos de água, áreas agrícolas e matas.

Devido às suas características fisiográficas, é um espaço natural único de elevada vulnerabilidade e é um dos troços da linha de costa nacional em que a necessidade de contabilizar diferentes expectativas e potencialidades assume maior relevância.

Devido às suas características paisagísticas únicas, a Ria Formosa é um local popular para a náutica de recreio e ao largo da Culatra chegam a estar ancorados no período estival mais de 200 embarcações.

A ancoragem destas embarcações tem um efeito negativo sobre as ervas marinhas e qualidade da água, bem como na poluição sonora, produção de resíduos e às águas cinzentas/negras libertadas diretamente no meio.

O PNRF sobrepõe-se parcialmente à Zona de Proteção Especial (ZPE) da Ria Formosa, classificada pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro, e ao Sítio de Importância Comunitária (SIC) Ria Formosa/Castro Marim, classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, ambos no âmbito da Rede Natura 2000.

É um local classificado como sítio RAMSAR, uma zona húmida classificada como local de importância ecológica internacional ao abrigo da Convenção sobre as Zonas Húmidas de Importância Internacional.

Este é um desejo antigo da Associação de Moradores da Ilha da Culatra (AMIC), tal como o barlavento noticiou.

Programa

10h30 – Embarque na Marina de Olhão

11h00 – Visita e observação dos trabalhos em curso para instalação do Fundeadouro da Culatra

11h45 – Sessão de boas-vindas

Presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau

Presidente da Associação de Moradores da Ilha da Culatra, Sílvia Padinha

Vogal do Conselho Diretivo do ICNF e Diretor Regional da Conservação da Natureza e

Florestas do Algarve, Castelão Rodrigues

12h10 – Apresentação do Projeto «Instalação de fundeadouros na Ria Formosa (Olhão e Faro)»

Jorge Gonçalves/André Gonçalves, Universidade do Algarve

12h25 – Assinatura do protocolo «Instalação de fundeadouros na Ria Formosa (Olhão e Faro)» entre Fundo Ambiental, Universidade do Algarve/ CCMAR e ICNF

12h30 – Intervenção do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, João Paulo Catarino

12h45 – Encerramento

Sede da Associação de Moradores da Ilha da Culatra.