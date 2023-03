Projeto «Revitalizar Monchique» chega ao fim e mostra resultados

O projeto «Revitalizar Monchique – o Turismo como Catalisador» chega ao fim depois de quatro anos no terreno.

O projeto «Revitalizar Monchique – o Turismo como Catalisador» chega ao fim depois de quatro anos no terreno para dar novo fôlego ao turismo e à economia de Monchique após o grande incêndio de 2018, que consumiu mais de 27 mil hectares de floresta e terrenos agrícolas.

O balanço deste projeto financiado em quase 480 mil euros pelo Turismo de Portugal será feito na quinta-feira, dia 16 de março, às 10h00, no Espaço Jovem de Monchique.

Um festival de caminhadas com duas edições, cinco percursos pedestres, um novo site promocional, experiências turísticas diferenciadoras e uma campanha internacional são algumas das ações desenvolvidas desde 2019, ano de arranque deste projeto liderado pela Região de Turismo do Algarve (RTA), em parceria com a Associação Turismo do Algarve, a Almargem e a Câmara Municipal de Monchique.

A sessão de encerramento do projeto, aberta à comunicação social, culminará na inauguração do percurso GR13.10 – Ligação 10: Via Algarviana Monchique a Alferce.