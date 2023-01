Projeto Plantar Montado vai reflorestar 100 hectares na Serra do Caldeirão

ANP|WWF inicia 2023 com o projeto Plantar Montado, que visa reflorestar 100 hectares de áreas degradadas na Serra de Caldeirão.

A ANP|WWF inicia 2023 com o lançamento do seu novo projeto Plantar Montado, uma iniciativa financiada pelos fundos REACT (EU-Compete 2020), que vem devolver natureza à Serra do Caldeirão e aumentar a resiliência desta paisagem

No seguimento da sua Iniciativa de Restauro da Paisagem da Serra do Caldeirão (Algarve), a ANP|WWF lança o projeto Plantar Montado – em parceria com a Câmara Municipal de Tavira e a Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, que visa restaurar, recuperar e reflorestar 100 hectares de áreas degradadas.

À semelhança do que esta ONG já tem feito na região, este projeto visa a reabilitação e instalação de montados de sobro e azinho na Serra do Caldeirão (freguesia de Cachopo, concelho de Tavira), em condições de sustentabilidade que garantam a proteção e reabilitação dos solos, com maior fixação de carbono e nutrientes, a conservação de linhas de água e galerias ripícolas, e a recuperação dos ecossistemas e habitats naturais.

Para tal, será promovida até março de 2024, a instalação de povoamentos arbóreos em mosaico com áreas arbustivas, pastagens naturais e galerias ripícolas.

«Depois do sucesso do nosso projeto Plantar Água, sentimos necessidade de dar continuidade aos projetos de restauro ecológico nesta área do país e alargar a escala da sua implementação. É fundamental continuarmos a trabalhar em estreita parceria com as associações, autoridades e comunidades locais para recuperar o potencial produtivo tradicional da Serra do Caldeirão, como forma de combater a desertificação e reabilitar este território tão fragilizado», afirma Ruben Rocha, Coordenador de Água da ANP|WWF.

O Plantar Montado, cuja área corresponde a uma das áreas de intervenção prioritária, (sítio da rede Natura 2000 do Caldeirão) tem como objetivos essenciais a regeneração e conservação dos solos e a reabilitação e conservação dos ecossistemas e habitats. Para tal, irá usar soluções baseadas na Natureza, com reforço ao nível de árvores, arbustos e ervas, e utilizando a matéria orgânica de podas e detritos vegetais para adubação natural, num conjunto de técnicas fundamentais para esta zona fortemente afetada pela desertificação, pelos fogos rurais e pela erosão torrencial.

Este projeto é financiado como parte da resposta da União Europeia à pandemia de Covid-19, com financiamento da UE – REACT-EU, através do Programa Operacional COMPETE 2020.

A iniciativa de restauro da paisagem da Serra do Caldeirão começou em 2007 com um projeto de restauro ecológico na Ribeira do Vascão, na bacia do rio Guadiana, tendo depois escalado para o projeto Plantar Água (2019-2022), que permitiu restaurar 100ha da Serra afetados pelos incêndios, e para o projeto Plantar Água – Semear Futuro (2022-2024), que irá manter e ampliar esse restauro em mais 20ha.

Sobre a ANP|WWF

A WWF é uma das maiores e mais respeitadas organizações independentes de conservação do mundo, com mais de 5 milhões de apoiantes e uma rede global ativa em mais de 100 países. A missão da WWF é travar a degradação da natureza e construir um futuro no qual os seres humanos vivam em harmonia com a natureza, através conservação da diversidade biológica do mundo, garantindo que a utilização dos recursos naturais renováveis seja sustentável, e promovendo a redução da poluição e do desperdício.

A ANP|WWF é uma ONG portuguesa que trabalha em Portugal em associação com a WWF, com vista a conservar a diversidade biológica e dos recursos nacionais, procurando um planeta em que as pessoas consigam viver em harmonia com a natureza.

Sobre o Plantar Montado

O projeto Plantar Montado é um projeto da ANP|WWF, em parceria com a Câmara Municipal de Tavira e com a Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, e financiado pelos fundos REACT (EU – Compete 2020) no valor de 438.000€. Este projeto de combate à desertificação tem a duração de 18 meses (outubro 2022 a março 2024).

O projeto visa a reabilitação e instalação de montados de sobro e azinho em 100ha de áreas degradadas da Serra do Caldeirão (freguesia de Cachopo), em condições que garantam a proteção e reabilitação dos solos e das galerias ripícolas, e a recuperação dos ecossistemas e habitats naturais.

O Plantar Montado contempla planeamento e monitorização das intervenções de terreno (com parceiros e proprietários), limpeza e processamento de detritos vegetais (remoção de espécies exóticas e limpeza seletiva do coberto vegetal existente), restauro ecológico de montados de sobro e azinho (80 ha de restauro de áreas degradadas para instalação de pastagens biodiversas e quercíneas) e instalação de povoamentos arbustivos e galerias ripícolas (20 ha de mosaico entre o montado para instalação de vegetação autóctone, incluindo galerias ripícolas).