Depois da primeira edição do projeto (2019-2022), o «Plantar Água» 2023 vai continuar o restauro ecológico da Serra do Caldeirão.

A ANP|WWF lança uma nova fase do projeto «Plantar Água», projeto de restauro ecológico da Serra do Caldeirão.

O Plantar Água 2023, que conta mais uma vez com o apoio da Fundação Coca-Cola, intervém num total de 120 hectares (ha) da Serra e inclui também ações de fomento de empreendedorismo local e educação ambiental.

Tem como objetivo fazer a manutenção dos 100 ha já intervencionados da edição anterior do projeto, bem como acrescentar mais 20 ha para restauro ecológico.

Em paralelo ao trabalho de restauro, vão também ser instaladas estruturas de observação de fauna e abrigos para coelhos.

Como inovação para este ano, o projeto apresenta uma vertente de formação empresarial e incubação de negócios locais, e ainda um conjunto de atividades de educação ambiental para estudantes.

«As iniciativas de restauro em larga escala são a única forma de devolver à nossa natureza aquilo que lhe pertence: água, biodiversidade, ecossistemas e qualidade dos habitats naturais. O Plantar Água 2023 está a permitir recuperar na Serra do Caldeirão o equilíbrio ecológico necessário para a sua sobrevivência. As associações, autoridades e comunidades locais são também essenciais para este equilíbrio e para recuperar o potencial empreendedor desta zona do país», afirma Ruben Rocha, Coordenador de Água da ANP|WWF.

«Depois da primeira fase do Plantar Água, é com enorme satisfação que ajudamos a dar continuidade a este projeto – ao mesmo tempo que o expandimos – e apoiar o restauro ecológico da Serra. Na Coca-Cola, sabemos que a água é um recurso valioso, tanto para os nossos negócios quanto para as comunidades onde operamos. Por isso, estamos comprometidos em proteger e preservar os recursos hídricos, devolvendo à natureza a água que utilizamos na nossa produção», diz, por sua vez, Luiz Felipe Schmidt, Public Affairs, Communication and Sustainability da Coca-Cola Portugal.

O «Plantar Água» 2023 está inserido na Iniciativa de Restauro da Paisagem da Serra do Caldeirão, promovida pela ANP|WWF, que teve início em 2007 com um projeto de restauro na Ribeira do Vascão, na bacia do Guadiana.

Desta iniciativa fez parte o «Plantar Água» 2019-2022, com a instalação de mais de 50 mil árvores e arbustos mediterrânicos em 100 hectares, e o «Plantar Montado», que vai recuperar e reflorestar mais 100 ha de áreas degradadas noutra zona da Serra, classificada no âmbito da Rede Natura 2000.