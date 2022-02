Projeto ambiental no Ancão limpou 2,5 toneladas de invasoras

A implementação do Plano de Gestão Florestal (PGF) do terreno junto à praia do Ancão, propriedade da AM|48, está a avançar a bom ritmo.

Em pouco mais de um mês foram removidas cerca de 2,5 toneladas de plantas exóticas invasoras e plantadas mais de 1000 árvores, como pinheiros-mansos e sobreiros.

Ao todo já estão plantadas mais de um terço das árvores previstas no PGF (3000), que foi apresentado no dia 14 de janeiro, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo e do diretor regional adjunto do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), António Miranda.

Foram também iniciados trabalhos de colocação de estruturas para promover a biodiversidade no Ancão, as caixas-ninho para atrair aves insetívoras e construídas estruturas de madeira que servem de abrigo ao coelho-bravo, uma espécie classificada como «ameaçada de extinção» em parte pela elevada mortalidade provocada por uma nova estirpe da doença hemorrágica viral.

Foram também instalados aglomerados de madeira que servirão de refúgio e habitat a um conjunto elevado de animais como répteis, micromamíferos e insetos típicos de ambientes florestais. Nos próximos meses multiplicar-se-ão pelo terreno o número destas estruturas e incluídos abrigos para morcegos.

O Plano de Gestão Florestal do Ancão da AM | 48 tem como principal objetivo não só valorizar o espaço do ponto de vista ambiental e paisagístico, como promover a conservação e recuperação da biodiversidade e preservar a paisagem, e também reduzir a perigosidade de incêndios florestais e a erosão do solo.