Programa do Festival de Observação de Aves disponível a partir de hoje

Há atividades para todas as idades.

O Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza regressa este ano a Sagres, entre os dias 1 e 5 de outubro, e a organização anuncia hoje o programa de atividades para este ano. As inscrições abrem no dia 1 de setembro, o que dá aos interessados um mês mês para decidirem em que atividades querem participar.

Neste evento, os visitantes de todas as idades e proveniências serão convidados a usufruir «do maior evento nacional dedicado às aves e à natureza, através de iniciativas diversificadas que prometem fazer as maravilhas de miúdos e graúdos».

As novidades nesta 13ª edição incluem ciclismo na Rota Vicentina, passeios noturnos (para ver morcegos, insetos e escorpiões), bem como palestras e workshops variados sobre aves (do México e Países Baixos), bioacústica marinha (ouvir debaixo de água), análise das regurgitações de mochos e corujas e, até, a importância das baleias para a regulação do clima.

Já para as crianças, o programa contempla iniciativas e desafios como uma caça ao tesouro («Em busca do mamífero perdido»), bem como workshops de arte e educação ambiental («Pintura de aves em tecido», entre outros).

Voltam também várias atividades de sucesso de edições passadas do festival: sessões de anilhagem científica de aves, cursos de iniciação à observação de aves, caminhadas temáticas (Arqueologia, Cultura, Geologia, Flora e Insetos) e saídas de barco.

Os participantes inscritos poderão ainda aproveitar o evento para presenciar o momento da devolução de uma ave à natureza, construir caixas-ninho, hotéis de insetos e comedouros de aves, ajudar a limpar a Praia da Mareta e ouvir falar sobre aves e vinho, numa tertúlia especial.

As atividades decorrerão um pouco por toda a península de Sagres, num «momento ideal para descobrir e explorar o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina».

Os interessados podem acompanhar todas as novidades sobre o festival no site oficial, no Facebook e ainda no Instagram.