Praias do concelho de VRSA já têm Bandeira Azul hasteada

Zonas balneares também contam com a bandeira de «Praia Acessível».

As praias de Santo António, Monte Gordo, Lota e Manta Rota, no concelho de Vila Real de Santo António (VRSA), receberam ontem, segunda-feira, dia 20 de junho, a Bandeira Azul da Europa, galardão que anualmente distingue a qualidade e excelência das zonas balneares.

Além da Bandeira Azul, foram também hasteadas as bandeiras de «Praia Acessível», já que todas estas zonas balneares estão acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada, dispondo de estacionamentos reservados, rampas de acesso, passadeiras e equipamentos anfíbios para usufruir de um banho de mar em segurança.

A cerimónia de hastear da Bandeira Azul contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, do vice-presidente da Câmara Municipal, Ricardo Cipriano, e do vereador com o pelouro do ambiente, Álvaro Leal.

Além do executivo municipal, estiveram também presentes no ato o Capitão do Porto de VRSA, Rui Vasconcelos Andrade, a Delegada de Saúde de VRSA, Halyna Karuna, os presidentes das juntas de freguesia de Vila Nova de Cacela, Monte Gordo e Vila Real de Santo António, além de representantes da Agência Portuguesa do Ambiente e do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

A Bandeira Azul é anualmente atribuída às praias, portos de recreio e marinas que cumpram um conjunto de critérios relacionados com quatro grupos fundamentais: a informação e educação ambiental, a qualidade da água, a gestão ambiental e equipamentos e a segurança e serviços.