Praias do concelho de Vila do Bispo já têm a Bandeira Azul hasteada

Vila do Bispo tem desde quarta-feira, dia 6 de julho, a Bandeira Azul hasteada nas suas praias.

A cerimónia do hastear deste galardão decorreu nas praias do município e contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo e representantes da Agência Portuguesa do Ambiente – ARH Algarve, da Autoridade Marítima, da Saúde Pública de Vila do Bispo e das juntas de freguesia do concelho.

Este ano, a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que atesta qualidade das águas balneares, das infraestruturas de apoio e das ações de informação e educação ambiental realizadas nas praias, voltou a atribuir o galardão a 11 praias do concelho: Beliche, Burgau, Cabanas Velhas, Castelejo, Cordoama, Ingrina, Mareta, Martinhal, Salema, Tonel e Zavial.

Além da Bandeira Azul, a Praia da Salema recebeu, uma vez mais, a bandeira «Praia Acessível – Praia para Todos», galardão atribuído pelo Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) que confirma a existência de condições para que os utentes com mobilidade condicionada possam desfrutar desta zona balnear.

Estacionamento ordenado e reservado, acesso à zona de banhos, passadeiras no areal, instalações sanitárias adaptadas e situadas em local de fácil acesso, serviços de primeiros socorros e nadadores-salvadores com formação específica são requisitos essenciais para a atribuição da classificação de «acessível» a uma zona balnear.

Vila do Bispo hasteou também a bandeira Qualidade Ouro, atribuída pela associação ambientalista Quercus, nas praias do Beliche, Boca do Rio, Burgau, Cabanas Velhas, Castelejo, Cordoama, Furnas, Ingrina, Martinhal, Salema, Tonel e Zavial.

Este galardão é atribuído a praias em que a qualidade das águas balneares obedece a exigentes padrões de excelência.

As praias do Castelejo, Cordoama e Martinhal foram ainda classificadas como praias Zero Poluição pela Associação Ambientalista Zero, por não ter sido detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo das três últimas épocas balneares.