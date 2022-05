Praias de Vila Real de Santo António distinguidas com Bandeira Azul

Concelho de Vila Real de Santo António (VRSA) conquista em 2022 a Bandeira Azul nas praias de Santo António, Monte Gordo, Lota e Manta Rota, garantindo «a qualidade e excelência das suas zonas balneares».

Este galardão, anualmente atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), volta a dar destaque à qualidade ambiental, informação, segurança e conforto que as praias do município oferecem, reconhecendo o seu mérito turístico.

Todas as zonas balneares do concelho de VRSA galardoadas com Bandeira Azul estão também acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada, dispondo de estacionamentos reservados, rampas de acesso, passadeiras e equipamentos anfíbios para usufruir de um banho de mar em segurança.

A Bandeira Azul é anualmente atribuída às praias, portos de recreio e marinas que cumpram um conjunto de critérios relacionados com quatro grupos fundamentais: a informação e educação ambiental, a qualidade da água, a gestão ambiental e equipamentos e a segurança e serviços.