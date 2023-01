Temporada de percursos naturais pelo território de Portimão é retomada em fevereiro. Até junho será dinamizado um passeio por mês.

O município de Portimão retoma em fevereiro os percursos pelo território do concelho, com o objetivo de divulgar o património natural, sensibilizando para a importância da valorização e preservação destes recursos. Até junho será dinamizado um passeio por mês em espaços naturais diversificados do concelho de Portimão.

O primeiro passeio terá lugar na manhã de 11 de fevereiro, com ponto de encontro marcado para as 9h30 na Praia do Vau, desafiando os amantes da natureza a percorrer a mais espetacular secção da costa rochosa de Portimão e a conhecer as «Varandas sobre o Mar», (re)descobrindo a Ponta de João d’Arens.

O percurso circular decorrerá ao longo do topo das arribas, com uma duração aproximada de duas horas, e será guiado por técnicos do município de Portimão. Durante cerca de cinco quilómetros (km) será possível observar algumas plantas mediterrânicas, as primeiras flores que anunciam a Primavera e diversas aves que ocupam a faixa que separa o meio marinho do meio terrestre.

Em março, no dia 11, o percurso será pela Estação Biológica de Alvor, que percorre as margens escarpadas da Ria de Alvor, durante o qual o foco serão os insetos polinizadores e a sua relação com as plantas. O ponto de encontro está marcado para as 9h30 junto à piscina do Complexo Desportivo de Alvor.

No dia 1 de abril, Dia Internacional das Aves, a partir das 9h30, o passeio acontecerá em torno do sapal do trilho «A Rocha Delicada», na Ria de Alvor, freguesia da Mexilhoeira Grande, tendo como protagonistas as aves que usam esta importante zona húmida como local de alimentação e repouso.

A 6 de maio far-se-á uma caminhada linear de 12 km entre o Moinho da Rocha e a Estação CP da Mexilhoeira Grande. Este trajeto coincide com parte do percurso que liga a Mexilhoeira Grande à Via Algarviana, já em Monchique.

Percorrer a freguesia da Mexilhoeira Grande, de norte para sul, sendo possível observar uma grande diversidade de paisagens e habitats. O ponto de encontro é a estação CP da Mexilhoeira Grande às 9h00.

Por fim, a 21 de junho, coincidindo com o equinócio de Verão, com ponto de encontro marcado para as 18h30 junto da Piscina Municipal de Alvor, realizar-se-á o percurso «Ao Sabor da Maré», que atravessa o sistema dunar de Alvor.

As inscrições são gratuitas, embora limitadas a 25 participantes, podendo ser efetuadas uma semana antes de cada passeio por contacto com a Divisão de Ambiente da Câmara Municipal de Portimão, através de telefone (282 470 700/ 282 480 412) ou email (daes@cm-portimao.pt).