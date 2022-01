Plataforma PAS refuta alargamento do regadio no Algarve

Plataforma Água Sustentável (PAS) fundamentou oposição ao estudo «Regadio 2030», em sede de consulta pública, no que toca ao Algarve.

As propostas para o alargamento do regadio no Algarve «não têm quaisquer dados de base que as suportem».

Esta é a síntese da posição da Plataforma Água Sustentável (PAS), que agrupa a Liga para a Proteção da Natureza (LPN) e a Quercus a associações ambientais e de cidadania como A Rocha Portugal, Almargem, CIVIS, Faro 1540, PROBAAL – Pró Barrocal Algarvio, Regenerarte, e os movimentos de cidadãos, Água é Vida, FALA – Fórum do Ambiente do Litoral Alentejano e Glocal Faro. A PAS submeteu a posição conjunta no âmbito da consulta pública relativa ao «Regadio 2030», que terminou no domingo, dia 16 de janeiro.

No diagnóstico que é feito para a região no estudo, diz a PAS, perpassa a ideia, errada, «de que a pressão de utilização dos recursos hídricos decorre do abastecimento público urbano com capitações muito acima da média habitual e com pico de pedido precisamente na época de estiagem».

Uma ideia que a plataforma desconstrói com base em dados do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve (PREHA).

Segundo o documento, «a agricultura consome cerca de 56,8 por cento do volume total de água captada no Algarve, enquanto que o abastecimento urbano consome cerca de 34 por cento do recurso».

E segundo as informações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), citadas pela plataforma, as origens da água para a agricultura são 25 por cento superficial e 75 por cento subterrânea, e para o abastecimento público são 94 por cento superficial e apenas seis por cento subterrânea.

«É, portanto, no mínimo sem fundamento a afirmação que é feita no texto de que esta problemática obrigou mesmo a que se tivesse recorrido recentemente a importantes extrações subterrâneas nalgumas zonas para atender ao abastecimento público».

De acordo com o texto do «Regadio 2030», as intervenções a realizar no Algarve no que diz respeito à implementação de novos regadios, passam sobretudo «pela integração de regadios privados existentes, abastecidos por origens subterrâneas, em regadios coletivos abastecidos por origens de superfície, de modo a preservar os recursos hidrogeológicos, numa região particularmente suscetível à intrusão salina».

A PAS considera que esta intenção «é boa. No entanto, peca por informação deficiente. A intrusão salina de que se fala decorre da utilização de volumes excessivos de água subterrânea pela agricultura, mas essa é só uma parte dos danos que a atividade provoca nos aquíferos».

Além do problema da intrusão salina, acrescenta a PAS, «todos os aquíferos da região estão poluídos com contaminantes (fertilizantes e pesticidas de síntese) oriundos da atividade agrícola. As mobilizações de solos que a agricultura intensiva pratica destroem os pontos de recarga dos aquíferos, acrescentando ao problema da falta de pluviosidade, o problema da falta de recarga que se verifica na região já há vários anos».

A PAS duvida ainda da solução proposta de «pequenos açudes-móveis em locais estratégicos que assegurem a garantia para resposta ao pedido de abastecimento público, quer no Barlavento quer no Sotavento, em períodos de escassez, retirando pressão e disponibilizando os recursos hídricos de superfície necessários à agricultura de regadio e permitindo mesmo alguma permuta pelo uso de recursos superficiais para benefício de áreas agrícolas hoje servidas através de furos. Esta estratégia não só aumentará a sustentabilidade do regadio como contribuirá para a preservação dos aquíferos».

Para os ambientalistas, «a instalação de pequenos açudes móveis para retirar a pressão sobre os aquíferos subterrâneos parece uma boa iniciativa. No entanto, com a crescente escassez de pluviosidade a eficácia da intervenção é duvidosa. E a utilização prevista para essa água maximiza a pressão sobre o recurso. De facto, transformar regadios privados em públicos implica uma obrigatoriedade de fornecimento de água que atualmente não existe. Expandir as áreas de regadio aumenta igualmente a pressão sobre o recurso, o que não é razoável no atual cenário de alterações climáticas».

Outro aspeto que não se «compreende é a sobreposição das intervenções propostas com a intervenção prevista no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de fazer uma captação de água no Guadiana a jusante de Alqueva, sobretudo porque os novos regadios propostos se situam no sistema Beliche-Odeleite, que supostamente, será reforçado por água oriunda dessa captação. Não concordámos com essa obra pelos seus impactos ambientais, já que comprometeria ainda mais a disponibilização dos caudais ecológicos necessários para o normal funcionamento dos ecossistemas a jusante do Alqueva».

E mais: «a maior parte das barragens da região estão desde 2019 abaixo da média de captação calculada a partir do ano de construção. Construir mais captações não vai trazer mais chuva para a região. E se houver chuva, a capacidade de armazenamento que temos instalada é suficiente. A intenção de instalar açudes não é, em si, desadequada. Poderiam ser usados para hidratar a paisagem e recarregar aos aquíferos a jusante das captações. No entanto, instalar essas infraestruturas para transformar regadios particulares em públicos é colocar uma pressão maior sobre o recurso água».

Em jeito de conclusão, a PAS considera «fundamental o controlo real dos consumos, por origem. Ou seja, não é possível gerir ou planear nada se não se conhecer a realidade, os consumos na agricultura, que é o maior consumidor de água na região e no país».

Sociedade Anónima sugere investimentos públicos

O estudo «Regadio 2030» tem por objetivo identificar e caracterizar investimentos a realizar na próxima década e no decénio seguinte no âmbito do regadio público, em Portugal Continental. A Plataforma Água Sustentável (PAS), na sua posição à consulta pública relativa ao «Regadio 2030», alerta para um eventual conflito de interesses entre o interesse público e o interesse privado.

«Constatámos com estranheza que a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) – Autoridade Nacional do Regadio é identificada» no estudo, «como uma mera entidade do repositório histórico e legal. Essa estranheza aumentou quando verificámos que a entidade coordenadora e editora do documento é a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA. Efetivamente, não nos parece curial ser a empresa gestora de um dos aproveitamentos hidroagrícolas existentes a apresentar uma proposta de investimentos de nível nacional que beneficia igualmente o empreendimento gerido pela própria empresa autora da proposta. A isso chama-se ser juiz em causa própria e gostaríamos que a DGADR nos esclarecesse sobre a opção de ser a EDIA a apresentar uma proposta que, na nossa opinião, deveria ser da autoria do Estado português».

Tribunal de Contas Europeu desaconselha regadio no sul

Segundo a Plataforma Água Sustentável (PAS), «já em 2018 o Tribunal de Contas Europeu salientava o risco acentuado de desertificação no sul de Portugal e aconselhava que se praticassem culturas adaptadas às disponibilidades de água e que se procedesse à reversão da degradação dos solos até 2030, conforme estabelecido pela Comissão Europeia». No entender da PAS, a proposta «Regadio 2030» ignora esse pressuposto e ao invés, «propõe a instalação de cada vez mais área regada, apesar de não haver garantias da disponibilidade de recursos hídricos e do incentivo que isso representa para a agricultura intensiva que destrói os solos, esgota e polui os aquíferos subterrâneos e destrói a biodiversidade».

Aumentam pedidos de construção em Reserva Agrícola Nacional

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) abarca um conjunto de áreas com maior aptidão para a atividade agrícola, pelo que, regra geral, consubstancia áreas onde não é permitido erguer edificações (non aedificandi), nas quais vigora uma restrição de utilidade pública. Cabe à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ER-RAN), instituição de natureza colegial, entre outras competências, a emissão de pareceres prévios vinculativos sobre as utilizações não agrícolas nestes territórios. Neste contexto de pandemia, durante o ano de 2021, deram entrada na Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAPAlg), 480 processos para emissão de parecer prévio, tendo sido realizadas 43 reuniões por videoconferência, que deram origem a 900 deliberações, verificando-se, em relação a 2020, um acréscimo 12 por cento de pedidos.