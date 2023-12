Plataforma PAS promove sessão sobre conjuntura da água no Algarve

A Plataforma Água Sustentável (PAS) realiza dia 15 de dezembro, em Quarteira, uma sessão sobre a conjuntura da água no Algarve.

A Plataforma Água Sustentável (PAS) vai realizar no dia 15 de dezembro, em Quarteira, uma sessão de esclarecimento sobre a conjuntura da água no Algarve e a estação de dessalinização de água do mar, foi hoje anunciado.

A iniciativa está agendada para 21h00 na sede da Junta de Freguesia de Quarteira.

A consulta pública relativa à construção da central de dessalinização, no âmbito do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve (PREHA), financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) decorre até ao dia 19 de dezembro.

A PAS disponibiliza a todos os interessados um texto que pode ser utilizado para servir de base a uma participação no processo.