Piscinas Municipais de Loulé e Quarteira apelam à poupança de água

Estão previstas várias atividades de sensibilização.

As Piscinas Municipais de Loulé e de Quarteira vão receber diversas iniciativas que têm em vista sensibilizar a população para a necessidade de poupar água, enquadradas no trabalho transversal que o município louletano vindo a realizar no que concerne à eficiência hídrica.

O grupo ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve irá realizar um espetáculo para os utentes de ambos os equipamentos desportivos – «Uma Torneira na Testa» -, em que o mote é a promoção da eficiência hídrica.

Trata-se de «um divertido diálogo entre duas personagens, apelando à importância da educação ambiental para o uso consciente da água».

Os espetáculos decorrem dentro de um autocarro estacionado à porta das piscinas, nos dias 23 de julho e 20 e 27 agosto, em Loulé, e 17 e 24 de setembro e 1 outubro, em Quarteira.

Loulé será o segundo município algarvio a receber a exposição #AÚltimaGota_Algarve, patente ao público de 1 a 31 de agosto, nas Piscinas de Loulé.

Este projeto é uma campanha de informação e sensibilização que assenta numa estratégia regional de educação ambiental, que congrega os 16 municípios que compõem a região do Algarve e que nasce de uma candidatura da Associação Almargem ao Fundo Ambiental.

O objetivo é que as ações previstas «conduzam a uma mudança de atitudes e comportamentos da população, fomentando uma boa gestão do recurso mais precioso do planeta e necessário à vida, o recurso esgotável que é a água. A ideia é que esta iniciativa envolva ativamente as escolas, população residente, empresários, autarquias, organizações não-governamentais e outras instituições públicas ou privadas, sendo adequado para todas as idades», explicam os responsáveis autárquicos.

Num momento em que toda a região do Algarve enfrenta os impactos da seca, as projeções para o município de Loulé indicam, segundo a autarquia, que este «se irá deparar com a diminuição da precipitação média anual assim como com o aumento da precipitação intensa em períodos curtos, que podem originar cheias e inundações rápidas. As ondas de calor serão cada vez mais frequentes e intensas, assim como os períodos de seca, que aumentarão a sua intensidade e frequência».

Por isso, «é fundamental apostar numa gestão mais eficiente e sustentável do setor dos recursos hídricos e na prevenção de situações de escassez», alerta a Câmara Municipal.