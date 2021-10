Peixe Fred contra o plástico na Freguesia de Albufeira e Olhos de Água

Peixe Fred, uma escultura de rede metálica da autoria de Carlos de Oliveira Correia, pretende incentivar a reciclagem do plástico.

No seguimento da campanha promovida pela Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água «Eu digo não ao plástico», a mesma promoveu pela instalação, na famosa praia dos Pescadores, uma escultura de rede metálica, em formato de peixe, da autoria de Carlos de Oliveira Correia em Albufeira, para a deposição de embalagens e garrafas de plástico.

Segundo a presidente da Junta de Freguesia, Indaleta Cabrita, esta iniciativa tem como propósito «incentivar a população a proceder ao depósito de garrafas de plástico» e não só.

«Pretende-se sensibilizar para a problemática do excesso de resíduos, à luz das consequências ambientais. Infelizmente já temos microplásticos nos nossos pratos, quando consumimos peixe! Continuamos assim a hipotecar o futuro do nosso planeta» e frisa «é urgente mudarmos mentalidades, temos de reduzir drasticamente o consumo de plásticos».

O peixe Fred, é de facto o único peixe do mundo que come plástico e sob a sua estrutura encontram-se impressos alguns factos chocantes sobre esta problemática ambiental.

A Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, com o objetivo de implementar hábitos amigos do ambiente nos mais novos, adotou mais uma medida promotora do ambiente, procedendo à instalação em várias escolas da freguesia, dispensadores de água, por forma a permitir que os alunos comecem a reutilizar as suas garrafas e reduzam o consumo de plástico nas escolas.

Ainda no âmbito da campanha «Diga não ao plástico», a Junta de Freguesia criou o projeto «Tenda dos valores», e aliou-se às educadoras ambientais Juliana Ribeiro e Cátia, que irão desenvolver atividades pedagógicas, junto das famílias, com a reutilização de material composto por plástico e cartão, para serem transformados de forma lúdica em brinquedos, cinzeiros, vasos ou peças decorativas.