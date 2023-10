«Conhece e Protege» foi o passatempo de verão em Loulé que deu a conhecer a futura Reserva Natural Local da Foz do Almargem e do Trafal.

«Conhece e Protege» foi o passatempo que aconteceu neste verão, em vários locais do concelho de Loulé, com o objetivo de dar a conhecer a futura Reserva Natural Local da Foz do Almargem e do Trafal.

A iniciativa teve a participação de cerca de 200 pessoas, e após o sorteio foram conhecidos os vencedores que receberam 10 chapéus de explorador, cinco mochilas de explorador e uma máquina fotográfica polaroid. Além disso, todos os participantes receberam um crachá com o símbolo da futura Reserva e um QR Code com informação adicional.

O desafio consistiu em responder acertadamente a um pequeno questionário sobre a área da futura Reserva Natural Local, de forma a sensibilizar os residentes, turistas e todos aqueles que usufruem do espaço para a importância da sua proteção, conservação e valorização

O balanço desta iniciativa foi bastante positivo uma vez que a maioria das pessoas reconheceu a área como um tesouro de biodiversidade a ser protegido e valorizado.

Nos próximos meses, a Autarquia continuará a realizar ações de sensibilização e valorização da futura Reserva, direcionadas agora para crianças e jovens em contexto escolar.

O processo de classificação como Reserva Natural Local da Foz do Almargem e do Trafal encontra-se em curso, diz hoje a autarquia louletana, em nota enviada ao barlavento.

Este será um contributo do município de Loulé para contribuir para a conservação da natureza, restauração de habitats e diminuição da perda de biodiversidade no território de Loulé, estando em linha com um dos principais compromissos da Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2030: a proteção legal de um mínimo de 30% da superfície terrestre.