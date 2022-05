Parque Natural da Ria Formosa celebra aniversário com Dia Aberto

Parque Natural da Ria Formosa comemora no próximo sábado, dia 7 de maio, o seu 44º aniversário, com um programa vasto e diversificado em formato «Dia Aberto», que visa atrair pessoas de todas as idades.

As comemorações decorrem, em simultâneo, em vários locais do Parque Natural, designadamente em Olhão e Faro, promovidas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

No Centro de Educação Ambiental de Marim, em Olhão, o programa inclui exposições, visitas guiadas, observação de aves, atividades de ciência viva, jogos tradicionais, desportos na natureza e o lançamento do livro «À descoberta da Ria Formosa», sendo, para a organização, «uma excelente oportunidade para fazer um piquenique em família e conhecer melhor o Centro de Educação Ambiental de Marim».

Os passeios de barco na Ria Formosa realizam-se em Faro e Olhão, sendo que a experimentação de Stand up paddle será exclusiva para as crianças da instituição Nossa Senhora das Candeias. Está também previsto um Passeio de Segway com guia, no Ludo.

Integrada nas comemorações está também a 3.ª edição do Bioblitz, com um programa de visitas de exploração da biodiversidade que irão identificar e registar várias espécies de fauna e flora existentes no Centro de Educação Ambiental de Marim.

Todas as atividades são gratuitas, sendo oferecidas pelas várias entidades que se quiseram associar ao evento. «Empresas de turismo de natureza, associações locais, escuteiros e entidades públicas, todos mostram o que fazem em prol da conservação da natureza e do seu usufruto sustentável numa demonstração de uma verdadeira cogestão», enaltece o ICNF.

O objetivo deste Dia Aberto «é sensibilizar a população para o valioso património do Parque Natural da Ria Formosa e revelar um leque de atividades de recreio e lazer que se podem desenvolver em harmonia com a Natureza».

Para a Região de Turismo do Algarve, «as atrações naturais de um destino, como as áreas protegidas, são cada vez mais procuradas por turistas com motivações diversas de viagem. É o contacto com a biodiversidade e as culturas locais, através de atividades ao ar livre em paisagens únicas, que reforça a identidade do destino turístico».