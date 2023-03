Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), da qual a AMAL é membro, lançou questionários para residentes e turistas.

A Comissão de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), da qual a AMAL é membro, lançou dois questionários, um dirigido a pessoas que residam ou trabalhem na área do Parque e outro dirigido a visitantes, com o objetivo de recolher opiniões sobre esta área protegida, que possam ser tidas em conta no planeamento de ações futuras.

Esta iniciativa está enquadrada no atual modelo de cogestão para as áreas protegidas de âmbito nacional, que visa imprimir uma dinâmica de gestão de proximidade e sustentabilidade. Para tal, diferentes entidades colocam ao serviço da área protegida o que de melhor têm para oferecer no quadro das suas competências e atribuições, pondo em prática uma gestão participativa, colaborativa e articulada em cada área, incidindo, especificamente, nos domínios da promoção, sensibilização e comunicação.

Os questionários, para residentes e visitantes, procuram respostas para várias temáticas e permitem conhecer a visão que as pessoas têm sobre o funcionamento do Parque Natural da Ria Formosa, da sua importância para a região, bem como recolher contributos para medidas a implementar no futuro.

As respostas são totalmente anónimas e os inquéritos podem ser preenchidos até ao dia 15 de abril.

O questionário para residentes/trabalhadores está disponível aqui.

O questionário para visitantes/turistas pode ser preenchido aqui.

Foto: Nuno de Santos Loureiro.