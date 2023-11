PADRE convida a florestar a Cumeada da Alta Mora em Castro Marim

O Projeto de Reflorestação (PADRE) da Área Degradada da Eira-da-Zorra promove uma ação de florestação na Cumeada da Alta Mora.

O PRADE – Projeto de Reflorestação da Área Degradada da Eira-da-Zorra promove uma nova ação de florestação na Cumeada da Alta Mora e lança o repto a todos os que quiserem comparecer. O ponto de encontro é na Escola Primária da Alta Mora, às 09h00, no sábado, dia 25 de novembro.

Com o desígnio de dar vida a 34 hectares da serra de Odeleite, combater a desertificação e promover o regresso das pessoas às suas raízes, com a implementação de melhores condições de investimento no território, o PRADE apresenta-se como projeto piloto/modelo de reflorestação e de revitalização de uma das zonas mais desertificadas do nordeste algarvio e bastante fustigada pelo grande incêndio de Castro Marim-Pernadeira.

Tem ainda a adjuvante da Universidade do Algarve (UAlg), que monitoriza e aporta o conhecimento científico à experiência no terreno.

Esta ação visa a reflorestação com espécies autóctones de crescimento lento, resilientes e tolerantes a ambientes secos, como é o caso da alfarrobeira, do medronheiro, do sobreiro e da azinheira.

Para que esta seja uma iniciativa bem-sucedida, são precisos voluntários no terreno! As inscrições podem ser feitas através do formulário online ou através de telemóvel (963 336 104) ou email (guadimonte2022@gmail.com).

O PRADE é promovido pela cooperativa GuadiMonte, em parceria com o município de Castro Marim, Universidade do Algarve e pela Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (CONFRAGI), sendo financiado pelo Programa COMPETE 2020, no âmbito do Aviso 13/REACT/2021, apoiado por Portugal e União Europeia, cofinanciado a 100 por cento pelo FEDER.