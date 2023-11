Operação «Montanha Verde» do Zoomarine planta 2500 árvores na UAlg

A Operação «Montanha Verde» do Zoomarine vai plantar 2500 árvores no campus de Gambelas da Universidade do Algarve (UAlg).

A oitava edição do programa ambiental e de cidadania «Montanha Verde», iniciado pelo Zoomarine em 2016, volta a oferecer milhares de árvores.

À semelhança de 2022, no Algarve serão plantadas 2500 espécimes de várias espécies no campus de Gambelas da Universidade do Algarve (UAlg), em articulação com o Congresso Nacional de Ecologia.

Assim, a iniciativa regressa sábado, dia 25 de novembro e segunda-feira, dia 27 de novembro

A ALGAR, enquanto parceira estratégica desde o primeiro ano, voltará a produzir e oferecer o composto NutriVerde.

Este ano também serão parceiros a Câmara Municipal de Faro, a Junta de Freguesia de Montenegro e a delegação regional do Algarve do Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ).

Os interessados em «deitar mãos à terra» e ajudar a plantar serão muito bem-vindos.

Quem quiser voluntariar-se deve fazer a inscrição online, para participar no sábado ou na segunda-feira.

As inscrições são gratuitas e destinam-se a grupos de estudantes (idealmente, com 10 ou mais anos de idade), docentes, famílias, grupos empresariais, Escoteiros e Escutas, e, claro, a quem acredita na proteção e reforço dos ecossistemas.

A inscrição prévia permitirá à organização gerir o número de instrumentos necessários e garantir os seguros e certificados (digitais) de presença de cada participante (para quem o desejar e solicitar).

Os terrenos no campus de Gambelas já estão prontos, pelo que cada voluntário apenas necessitará, além de roupa e calçado adequados, de ajudar com algum tempo (30 a 120 minutos) e um muito ligeiro esforço físico.

As plantações decorrerão entre as 09h15 e as 11h00 (ou 12h00, dependendo do número de voluntários presentes).

Através deste esforço coletivo, a «Operação Montanha Verde» pretende voltar a mostrar que há iniciativas de envolvimento cívico, em prol da proteção coletiva dos valores naturais da região algarvia, que segundo a organização, «continuam a fazer sentido e a ser urgentes, como é o caso do reforço do coberto vegetal e da mudança de comportamentos. E importante reforçar a mensagem de esperança e de espírito cooperativo dos Portugueses, enquanto se volta a sublinhar as urgências inerentes às alterações climáticas».

Esta dinâmica de apoio ao equilíbrio ecológico do Algarve e de cidadania já ofereceu a várias entidades mais de 126’400 plantas de 99 espécies, das quais 79 mil já foram plantadas, em 25 áreas, com o auxílio de 8.230 voluntários.

O Zoomarine espera poder contar, naturalmente, com o regresso dos generosos voluntários, cujo «inestimável apoio ajuda a marcar a diferença, em prol de um futuro mais seguro, ambientalmente mais limpo, mais saudável, ainda mais justo… e muito mais verde. Um dia, quando virmos estes espécimes grandes e adultos, saberemos que poderemos olhar para trás e dizer: que foi bonito e valeu a pena, porque sabemos que demos a nossa ajuda para deixar este planeta e a nossa família coletiva um pouco melhor. E fizemo-lo juntos, e de coração cheio».

«Ano após ano, há tradições que nos enchem e fortalecem o coração e há dinâmicas que nos deixam emocionalmente mais ricos, completos e felizes. Quando se associa tal à preservação do Ambiente e ao reforço dos nossos valores de cidadania, então temos uma combinação de valores, de histórias e de memórias do quais nos poderemos orgulhar para o resto da vida», conclui o Zoomarine, em nota enviada às redações.