Município de Olhão associa-se à Hora do Planeta no último sábado de março e apela a que todos se associem à iniciativa da World Wildlife Fund (WWF).

«No dia 26 de março, entre as 20h30 e as 21h30, vamos apagar as luzes e ajudar a proteger o Planeta. Juntos!» Esta é a mensagem que o Município deixa aos olhanenses para que, desta forma, todos se associem à iniciativa da World Wildlife Fund (WWF), Hora do Planeta.

No último sábado de março, durante uma hora, as luzes de vários edifícios municipais – Paços do Concelho, Biblioteca Municipal José Mariano Gago, Museu Municipal – Edifício do Compromisso Marítimo e Piscinas Municipais -, estarão desligadas. Desta forma, também o Município de Olhão se associa a esta iniciativa, como forma de consciencializar para a necessidade de se adotarem práticas de defesa do ambiente.

«Move-te pela Natureza» é o desafio que a Hora do Planeta lança à população na edição deste ano, unida à campanha europeia com o mesmo objetivo.

Neste momento, não basta proteger a natureza – é essencial restaurar o que já destruímos. Proteger o que está intacto e recuperar o que está degradado são dois objetivos primordiais.

A Hora do Planeta é um movimento global que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso com o planeta.

Esta iniciativa da WWF nasceu em 2007, em Sidney, na Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2 mil empresas apagaram as luzes por uma hora numa tomada de posição contra as alterações climáticas. Este ano, o objetivo é ajudar a restaurar a natureza.

Ano após ano, a Hora do Planeta tem vindo a crescer para se tornar num movimento de sustentabilidade global com mais de 3,5 mil milhões de pessoas em 192 países e territórios a mostrarem o seu apoio a esta causa ao desligarem simbolicamente as suas luzes.

Para que a Hora do Planeta tenha um verdadeiro impacto, a Câmara Municipal de Olhão convida todos os munícipes e empresas a aderirem à iniciativa, desligando as luzes no dia 26 de março, entre as 20h30 e as 21h30.