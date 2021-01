A Odiana lança o webinar «Caminhos de Santiago no Baixo Guadiana – Impacto e Desafios» na terça-feira, dia 12 de janeiro.

Vai ser apresentada, em primeira mão, a integração dos «Caminhos de Santiago no Baixo Guadiana». Mas não só. Este fórum online pretende ser de partilha e discussão sobre a rota mais antiga do velho continente, na ótica do caminhante e do turismo.

O Caminho de Santiago foi e continua a ser, a rota mais antiga, mais percorrida e mais celebrada da Europa, como tal, no próximo dia 12 de janeiro, entre as 10h00 e as 11h30, a Odiana «abre as portas» à discussão sobre os Caminhos de Santiago no território.

O objetivo é falar de impactos, desafios, boas práticas e expectativas desta rota que percorre a Europa com destino a Santiago de Compostela.

Entre os intervenientes na discussão há presenças de peso, como a Associação de Peregrinos Via Lusitana, em termos de desafios e boas práticas.

Para falar do impacto na indústria do turismo contam-se as presenças da Região de Turismo do Algarve e do projeto «Caminhos de Santiago Alentejo Ribatejo».

Em representação do Baixo Guadiana algarvio e alentejano, a presença dos Municípios de VRSA, Castro Marim, Alcoutim e Mértola.

A Odiana é a promotora desta iniciativa que promove o turismo ativo e sustentável, e onde pretende apresentar todo o trabalho desenvolvido em torno dos «Caminhos de Santiago», desde a sinalética implementada (em confluência com a Grande Rota do Guadiana e com traçado coincidente para ambas as rotas), até ao conjunto de produtos informativos e promocionais dirigidos ao caminhante e ao empresário, sendo apresentados em primeira mão nesta sessão online.

O webinar vai ser desenvolvido através da plataforma Microsoft teams, sendo dirigido ao público em geral.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, a efetuar aqui ou através do website da Odiana. O programa pode ser lido aqui.

Após a receção das inscrições, cada interessado receberá, no dia anterior ao webinar, o link de acesso à sessão.

Esta é uma iniciativa da Associação Odiana, através do projeto UADITURS II, com o apoio dos Municípios de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António.

O projeto foi aprovado no âmbito da Primeira Convocatória do Programa Interreg V-A Espanha- Portugal 2014-2020 (POCTEP), e cofinanciado pelo FEDER.

Para mais informações consulte o website: www.odiana.pt ou contacte através do correio eletrónico: comunicacao@odiana.pt e/ou telefone +351 281 531 171.