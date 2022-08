Odiana dinamiza um «Guadiana Weekend» com atividades gratuitas

Programa contempla dois dias de atividades náuticas e turísticas diversificadas pelo território raiano do Baixo Guadiana. Inscrições são limitadas.

O Rio Guadiana será palco para o «Guadiana Weekend», iniciativa marcada para os dias 10 e 11 de setembro que reúne experiências distintas e gratuitas, disponíveis para toda a população, desde passeios de Barco, Kayak, Jipe, Slide, Paddle Surf, Spa Salino até ao Girocóptero.

As atividades serão promovidas por sete operadores turísticos do território do Baixo Guadiana raiano e, para além do usufruto da experiência, esta iniciativa pretende igualmente divulgar as empresas que operam no território, potenciando a economia local e a sua promoção.

A iniciativa, que decorre em simultâneo com as Festas de Alcoutim, surge através do projeto «Choose Guadiana» cujo slogan dá mote a este evento: «muito mais que um rio».

De acordo com a organização «trata-se de uma jornada estratégica para a dinamização e valorização da economia do Rio e dos seus empresários, permitindo dar visibilidade ao seu trabalho, promovendo o cruzamento de diferentes abordagens e impulsionando sinergias».

As inscrições estão disponíveis a partir do dia 25 de agosto exclusivamente online, através deste link, sendo limitadas ao número de experiências disponibilizadas pela organização. Os interessados em participar devem consultar o regulamento da iniciativa, que pode ser encontrado aqui.

Os mais rápidos a fazer a sua inscrição receberão posteriormente o contacto da organização e um e-mail com um voucher numerado para usufruto da experiência.