«O Desafio Ambiental de Albufeira» arranca hoje nas praias do concelho

Entre 5 e 9 de julho várias praias do concelho recebem «The Plastic Hike – O Desafio Ambiental de Albufeira», iniciativa alinhada com o tema anual do Programa Bandeira Azul que, em 2021, selecionou a Recuperação dos Ecossistemas como área de trabalho.

A iniciativa arrancou hoje, segunda-feira, dia 5 de julho, às 9h30, na praia dos Salgados, passando nos dias seguintes pelas praias do Inatel (dia 6), Oura (dia 7), Alemães (dia 8) e Pescadores (9), tendo a sua realização contado com a aprovação da Administração Regional de Saúde do Algarve, mediante o cumprimento de todas as regras emanadas pela Direção-Geral de Saúde.

De 5 a 8 de julho, o programa decorre entre as 9h30 e as 11h30, enquanto na sexta-feira, dia 9, prolonga-se sensivelmente até às 19h45.

Isto porque no último dia, para além da limpeza da praia, da sessão de educação «Museu Lixo Zero», da exposição da peça de arte criada pelo artista Henrique Keys, a partir dos resíduos recolhidos, da exposição de fotografias das peças feitas com beatas e da exibição do documentário «The Plastic Hike», aproveitada para abordar o tema da poluição ambiental e marinha, o biólogo Andreas Noe, conhecido por «The Trash Travler», irá cantar, ao som do seu ukelele, músicas sobre o tema.

Este evento surge na sequência de «The Plastic Hike», a caminhada que o biólogo iniciou em 2020, durante o mês de Agosto, que o levou a percorrer 832 quilómetros de costa, do Minho ao Algarve. Agora, entre os dias 5 e 9 de julho, estará em Albufeira à frente deste desafio, transformado num programa recheado de atividades que vão da limpeza da praia, à criação de peças de arte, palestras, exposições, performances e exibição do documentário «The Plastic Hike».

Ao longo dos cinco dias da atividade será também feita a análise do lixo recolhido e partilhadas soluções para minimizar a sua produção.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, refere que «a iniciativa, que se integra no âmbito do programa de atividades de Educação Ambiental do município, é fundamental para sensibilizar residentes e turistas para a necessidade de minimizar a produção de lixo, utilizando alternativas ambientalmente sustentáveis».

O autarca destaca «o papel do município enquanto destino turístico de eleição que aposta na qualidade ambiental das suas praias, todas com bandeira azul, mas também como uma organização comprometida com a mudança de comportamentos em prol de objetivos de desenvolvimento sustentável, que se prendem com as alterações climáticas, a conservação da água e da biodiversidade, entre outras questões importantes para a preservação do planeta e da qualidade de vida das pessoas».

«The Plastic Hike – O Desafio Ambiental de Albufeira» é uma iniciativa promovida pelo Município de Albufeira e pela Associação Novo Mundo Azul, contando com a colaboração de Andreas Noe «The Trash Traveler» e da «Camera With No Name», dupla constituída por Augusto e Carolina, produtores e realizadores do documentário «The Plastic Hike».