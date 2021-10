Município de Lagos voltou a associar-se às iniciativas da SEIVA

Agência Portuguesa do Ambiente, IP – ARH do Algarve, à semelhança dos últimos anos, encontra-se a promover a Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental – SEIVA 2021 que decorre de 10 e 17 de outubro e tem como tema «Aprender com a natureza/ Restaurar os ecossistemas».

A Câmara Municipal de Lagos associou-se a esta iniciativa, desenvolvendo ações de voluntariado ambiental, nomeadamente, através da limpeza e remoção de espécies invasoras, bem como de observação da biodiversidade na praia.

O tema deste ano pretende chamar a atenção para a Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas que visa prevenir, interromper e reverter a degradação dos ecossistemas em todos os continentes e oceanos.

À semelhança de anos anteriores, o município de Lagos associou-se a esta iniciativa, desenvolvendo ações de voluntariado ambiental, nomeadamente através da limpeza e remoção de espécies invasoras, como o chorão (Carpobrotus edulis), tendo igualmente convidado a Associação SOMAR – Conservação Marinha e Bioacústica a desenvolver a Saída de Campo “Vida Entremarés», na praia do Pinhão.

Tratou-se de um evento aberto, dirigido a famílias, que consistiu numa ida à praia durante o período de baixa-mar, para observar a biodiversidade na zona entre marés e aprender sobre a biologia de alguns invertebrados da nossa costa.

A SEIVA tem como principais destinatários as comunidades escolares, em particular os alunos e docentes do ensino básico e secundário, mas também os técnicos da administração pública regional e local, empresas, associações empresariais, profissionais, culturais e recreativas, organizações não-governamentais de ambiente, entre outros.

Com estas iniciativas, pretende-se mobilizar a população do concelho e do Algarve para a reflexão dos principais desafios do desenvolvimento sustentável e da importância da sua participação nos processos de tomada de decisão, por forma a contribuir para a gestão participada dos recursos e para o aprofundamento.