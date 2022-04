Monchique promove «Adelfeira – Uma Planta Resiliente» em concurso

Concurso destina-se a comunidade escolar e população em geral.

O município de Monchique, no âmbito do projeto Life-Relict, promovido pela Universidade de Évora, irá desenvolver o concurso «Adelfeira – Uma Planta Resiliente».

Este concurso é aberto à população em geral e à comunidade escolar. Surge da parceria entre a Universidade de Évora e o município, com o objetivo de sensibilizar para a importância dos ecossistemas florestais, particularmente sobre o habitat da Adelfeira (o Adelfeiral) e para as principais ameaças, desafiando a criatividade e, consequentemente, desenvolvendo a consciência ambiental.

Os alunos do 1º ciclo e 7º ano do agrupamento de escolas de Monchique podem participar através de uma das seguintes opções: criar uma história ilustrada e contada pelos alunos, apresentada em vídeo (entre três e 10 minutos), sobre o Adelfeiral da Fóia; criar uma história ilustrada, apresentada em formato de livro sobre o Adelfeiral da Fóia; criar maquetes com o Adelfeiral da Fóia; elaborar materiais de comunicação (folhetos/cartaz/posters/etc…) sobre a importância da conservação do Adelfeiral da Fóia

ou sobre as medidas de gestão/proteção.

A organização explica que «os jovens podem e devem recolher testemunhos da família e/ou comunidade local sobre o conhecimento tradicional ecológico da Adelfeira em Monchique para a elaboração dos trabalhos.

Já os jovens e adultos em geral, a partir dos 16 anos de idade, independentemente de

residirem ou não no concelho de Monchique, podem participar com a recolha de três fotografias sobre o Adelfeiral da Fóia e habitats associados, que ilustrem detalhes relevantes para as seguintes categorias:

1. Flora e Vegetação de Monchique

2. Paisagens da Fóia

3. Ameaças ao Adelfeiral

4. Turismo de Natureza Sustentável

A intenção de participação para a comunidade em geral deve ser feita até ao dia 15 maio, por e-mail, onde deve constar a ficha de inscrição disponível aqui.