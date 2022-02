GEOTA e Gone West vão plantar 110 mil árvores em Portugal até ao final do ano e Monchique será um dos beneficiários.

«Free Trees For Portugal» é a nova iniciativa que junta o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA) e a Gone West, associação responsável pela plantação de árvores, com o objetivo de ajudar a combater a desflorestação em Portugal durante o ano 2022 através da plantação de 110 mil árvores.

O medronheiro, o carvalho alvarinho e o pinheiro manso são algumas das espécies que vão ser plantadas.

«Através do projeto Renature Monchique, o GEOTA tem vindo a formar uma frente ativa no combate à desflorestação em Portugal e a parceria com a Gone West vem criar metas mais ambiciosas e, mais do que tudo, ajudar a construir um país mais verde e sustentável, algo que nos deixa muito orgulhosos. Contribuir para o bem-estar da sociedade e mitigar os efeitos das alterações climáticas são os nossos principais objetivos», afirma Miguel Jerónimo, coordenador do projeto Renature Monchique do GEOTA.

Marika Luiati, chefe de operações da Gone West acrescenta que «durante muitos anos, Portugal tem vindo a sofrer os efeitos das alterações climáticas e da desflorestação. Além disso, são cada vez mais os casos de desertificação e do desenvolvimento de espécies invasoras que levam a incêndios florestais e à destruição da terra. Queremos, por isso, ajudar a contrariar esta tendência e contribuir para a prosperidade das gerações futuras».

Desde 2018, a Gone West plantou árvores em mais de 30 hectares em Portugal. Já o GEOTA, através do projeto Renature Monchique, replantou 137 mil árvores na Serra de Monchique, após os incêndios de 2019. Juntos, procuram combater os efeitos da desflorestação e das alterações climáticas, promover florestas mais resistentes a incêndios florestais, proteger a vida selvagem e incentivar ao maior envolvimento das comunidades locais.

Este projeto conta ainda com o contributo dos patrocinadores One Tree Planted e Arbor Day Foundation.

A iniciativa «Free Trees for Portugal» trabalha com cerca de 30 projetos, desenvolvidos em território nacional, com o objetivo de plantar cada vez mais árvores endémicas e motivar as próximas gerações a cuidar das florestas no plano ambiental, social e económico.

Todos os interessados em fazer parte desta iniciativa em futuros projetos, podem encontrar mais informações e o formulário de candidatura aqui.

O GEOTA, Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, é uma Organização Não Governamental (ONG) de ambiente que nasceu a partir de uma ideia fundamental: considerar o ambiente como um fator central de desenvolvimento.

Não há desenvolvimento possível sem salvaguardar os recursos ambientais, tal como não é possível proteger o ambiente à revelia das aspirações dos cidadãos.