MAR Shopping Algarve e Zoomarine unem-se em prol do ambiente

Entidades preparam programa de consciencialização ambiental.

O MAR Shopping Algarve recebe, nos próximos fins-de-semana de 14 e 15, e 21 e 22 de agosto, o departamento de Educação do Zoomarine para workshops interativos e um conjunto de dinâmicas de cariz familiar que serão realizadas no âmbito do EDUCar, que é tido como «o maior projeto itinerante de educação ambiental do Algarve».

As atividades realizam-se das 9h30 às 12h00, no MAR Shopping Algarve, e são gratuitas. O espaço comercial «alia assim dinâmicas familiares a um projeto que visa promover a educação ambiental na região», segundo os responsáveis.

As famílias terão a possibilidade de experimentar a Roda da Fortuna e os Salpicos da Natureza, atividades propostas pelo departamento de educação do Zoomarine, que vão permitir a todos os participantes levar consigo um desafio pessoal para uma mudança de comportamento em prol do ambiente.

A Roda da Fortuna faz com que os participantes testem os seus conhecimentos sobre o meio ambiente de forma divertida e original. Já na atividade Os Salpicos da Natureza, as famílias poderão trabalhar com amostras de material biológico que vão contar as histórias das espécies. Perguntas como o «porquê dos dentes do Jacaré serem ocos» ou «qual é a forma de um ovo de tubarão?» serão respondidas nestes dois fins-de-semana dinâmicos no MAR Shopping Algarve.

Para Ana Antunes, diretora-geral do espaço, é «um privilégio receber esta iniciativa em parceria com o Zoomarine. A ação enquadra-se na nossa política de sustentabilidade, que visa inspirar as pessoas a terem uma vida mais sustentável e de proteção do planeta. Temos todo o prazer em contribuir para que um maior número de famílias tenha acesso a este tipo de ações e que, sobretudo, levem com elas uma experiência que tenha um impacto positivo na forma como interagem com o ambiente».