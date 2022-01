Consulta pública da proposta de criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados recebeu mais de 800 participações.

A proposta de criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados, que inclui as zonas húmidas, as dunas e as zonas agrícolas entre a Ribeira de Espiche e a Ribeira de Alcantarilha, esteve em consulta pública até ao final na semana passada.

Segundo informa hoje a Associação Almargem, esta proposta para a criação da primeira reserva natural do século XXI foi objeto de uma ampla discussão, tendo recebido um número recorde de mais de 800 participações.

Mereceu um amplo apoio da população de Silves, do Algarve, do país e de várias organizações internacionais.

Ao apoio do município de Silves, a esta reserva natural, juntaram-se as declarações de dezenas de empresas associadas à hotelaria e turismo de natureza nacionais e estrangeiras, bem como muitas Organizações Não-Governamentais (ONG) de ambiente locais e nacionais, que apresentaram o seu parecer positivo juntamente com 32 organizações estrangeiras dedicadas à proteção das aves migradoras, desde o Ártico até à África do Sul.

Neste sentido, estas associações/entidades consideram que a tipologia de Área Protegida (AP) adotada na proposta, a de Reserva Natural de âmbito nacional, é a adequada, tendo em conta a relevância dos valores naturais presentes, bem como o seu carácter eminentemente supra-regional.

Esta classificação conferirá um estatuto de proteção legal a umas das últimas áreas do litoral algarvio ainda com pouca edificação e presença humana, e também a uma das raras paisagens do litoral central do Algarve constituídas por áreas de pastagens em antigos pomares de sequeiro, e áreas com coberto vegetal conferindo valor social e cénico acrescentado à área.

De igual forma, as mesmas acreditam que a criação da futura Reserva Natural da Lagoa dos Salgados constitui uma evidente mais-valia económica e social para o município de Silves, mas também para os municípios em redor, para a atividade turística em Silves, Albufeira e do Algarve.

Será um fator diferenciador, centrado no turismo de natureza, um produto de qualidade, de elevado valor acrescentado, não sazonal (gerador de emprego estável durante todo o ano).

A este propósito, a área é atualmente incluída na campanha promocional e no plano de atividades do Turismo do Algarve, Câmara Municipal de Silves e outras entidades públicas, assim como de dezenas de empresas de animação turística, operadores, agências de viagens nacionais e estrangeiras e unidades hoteleiras locais, diz a Almargem.

Para este resultado contribui o crescente interesse da população local como espaço de lazer e usufruto do contacto com a natureza, o qual apresenta um elevado nível de visitação, bem como pela função educativa e de sensibilização ambiental para as populações escolares.

As organizações signatárias deste comunicado acreditam por isso que proteger a Lagoa dos Salgados, classificando-a como Reserva Natural, é do interesse de todos, e como tal todos devem ser chamados a participar na sua gestão futura.

O projeto uniu as ONGs A Rocha, Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, Associação Natureza Portugal/WWF, Associação Vita Nativa – Conservação do Ambiente, Liga para a Proteção da Natureza (LPN), Sociedade Portuguesa de Botânica, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável.