Mais de 55 mil caminharam na Grande Rota do Guadiana em 2021

Foram contabilizadas 55.539 passagens de pedestrianistas durante 2021 na Grande Rota do Guadiana (GR15).

O elevado número de passagens pedestres vem a confirmar a aposta da ODIANA no turismo de natureza, nomeadamente na promoção do pedestrianismo e no apetrecho de estruturas pedestres, bem como nos sistemas de contagem que permitem o acesso aos dados estatísticos, mas sobretudo avaliar o impacto deste recurso, de forma a delinear estratégias futuras no desenvolvimento do Baixo Guadiana.

Os dados foram aferidos através de um sistema avançado de monitorização na Grande Rota do Guadiana (GR15) que permite a contabilização do número real de utilizadores. Fornece ainda informação útil sobre a carga de utilização dos troços, permitindo minimizar o impacto no meio envolvente e garantindo a sustentabilidade dos recursos.

A Grande Rota do Guadiana tem uma extensão de cerca de 165 quilómetros que percorre os concelhos de Vila Real de Santo, Castro Marim e Alcoutim, no Algarve, e sob a tutela da ODIANA, e estende-se até ao Alentejo, ao concelho de Mértola (sob a tutela do Município de Mértola).

A Odiana desenvolveu esta ação de monitorização através do projeto UADITURS_II – Promoción del Turismo Sostenible en el Bajo Guadiana através del Itinerário Ambiental y Cultural en el Marco de una Estratégia Común, aprovado no âmbito da Primeira Convocatória do Programa Interreg V-A Espanha- Portugal (POCTEP) 2014-2020, cofinanciado pelo FEDER.

A salientar que este projeto, bem como os equipamentos e sistema de monitorização, foram instalados pela Associação Odiana, com o apoio dos municípios de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António.