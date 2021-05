Loulé vê aprovados projetos para proteger zona litoral do concelho

Reestruturação dos molhes de Quarteira e a alimentação artificial do troço Quarteira-Garrão são os dois projetos aprovados pelo POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

As duas candidaturas foram submetidas pelo município de Loulé, em parceria com a Agência Portuguesa de Ambiente, relativas à proteção do litoral.

As intervenções contemplam um investimento que totaliza cerca de 100 mil euros, com uma comparticipação de 85 por cento do Fundo de Coesão. Enquadram-se nas ações de adaptação às alterações climáticas e na prevenção e gestão de riscos, cuja prioridade de investimento passa pela abordagem a riscos específicos, assegurando a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolvendo sistemas de gestão de catástrofes, neste caso concreto a proteção do litoral e das suas populações face a riscos, especialmente de erosão costeira.

Estas operações irão incidir, por um lado, na elaboração de um estudo de impacte ambiental e projeto de execução para a reestruturação dos molhes de Quarteira e, por outro, na elaboração de um estudo de impacte ambiental, plano de segurança e saúde e plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição do projeto de execução da alimentação artificial do troço Quarteira-Garrão. Ambos os projetos se encontram agora em fase de adjudicação.

«Todo este trabalho está alinhado com uma política estruturada, cujas prioridades passam pela efetiva ação climática, decorrente de uma Estratégia Municipal, aprovada em 2016, também perfilada com as prioridades constantes no Plano de Ação Litoral XXI, elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente», explica a autarquia louletana.

Vítor Aleixo, o presidente da Câmara Municipal, refere que «estas candidaturas vão permitir melhorar a gestão do litoral e preparar, de uma forma mais eficaz, o futuro face às ameaças das alterações climáticas, permitindo, atempadamente, a salvaguarda dos recursos deste território costeiro que tão valioso é para todos nós».