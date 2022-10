«Dia Aberto» dá a conhecer futura reserva natural da Foz do Almargem e Trafal. Organização é do município de Loulé.

Numa altura em que está já na derradeira fase o processo de criação da futura Reserva Natural Local, no domingo, 16 de outubro, o município de Loulé promove um «Dia Aberto» na Foz do Almargem e do Trafal, com uma série de atividades que permitirão dar a conhecer um espaço que fará parte das áreas protegidas do Planeta.

De forma a enaltecer o património em processo de classificação, esta iniciativa passa por ações temáticas ligadas ao património natural e cultural que caracteriza a área, de forma a promover, divulgar e valorizar esse mesmo território.

O programa arranca com um momento de observação de aves, pelas 9h00. Em simultâneo decorre uma atividade de construção de caixas-ninho e um workshop de ilustração científica (grafite).

Numa área caracterizada pela riqueza da avifauna, a organização propõe a ação «A vida da chilreta!».

Com o apoio dos técnicos do Ambiente da Câmara de Loulé, vai ser possível participar no Bioblitz, atividade que pretende identificar e fazer o levantamento das espécies que aqui se encontram.

Este dia culmina com uma caminhada interpretativa em que os participantes terão a oportunidade de aprender um pouco mais sobre este território e sobre «quem» aqui habita.

As inscrições são obrigatórias e podem ser feitas até às 16h00 do dia 13 de outubro, através do formulário, por telefone (289 400 890) ou email (ambiente@cm-loule.pt).

A organização aconselha os participantes a levar água, chapéu, protetor solar, roupa e calçado confortável.