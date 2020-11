Loulé promove ações de recuperação da Ribeira do Cadoiço

A Câmara Municipal de Loulé está a realizar um conjunto de iniciativas que visam solucionar um problema de degradação da condição estrutural e das ligações existentes na conduta da Ribeira do Cadoiço, situação que está na origem da ocorrência de «descargas» no local e que se agrava durante o período de maior pluviosidade.

Após uma inspeção ao troço canalizado da Ribeira do Cadoiço, em outubro de 2019, com o objetivo de efetuar o levantamento de anomalias associadas à degradação da estrutura, o estudo desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) veio confirmar a existência de deficiências e identificar algumas ligações indevidas de ramais com caudal residual doméstico, bem como acessos com tamponamento deficiente. De um modo geral, verificou-se que uma parte significativa da estrutura se encontra numa condição deficitária.

Neste contexto, a equipa técnica do LNEC deixou ao município de Loulé duas recomendações complementares «que passam, num primeiro momento, pela necessidade de suprir lacunas importantes de informação sobre a infraestrutura existente associada aos sistemas de águas residuais e pluviais, e posteriormente, pela intervenção corretiva das anomalias mais gravosas».

No primeiro caso, a autarquia já adjudicou a prestação de serviços para a execução do cadastro das redes de infraestruturas na área que abrange a linha de água que atravessa a cidade de Loulé, permitindo, assim, facilitar a georreferenciação das estruturas mais abaladas.

Já numa fase posterior, e com esses dados em mão, o Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais irá proceder à devida intervenção no local, cujo projeto já se encontra em fase de elaboração.

Em resposta às preocupações da população, a autarquia deixa claro que «estão a ser tomadas todas as medidas, através de um trabalho intenso, nem sempre visível, e que envolve vários serviços municipais, para além de entidades externas, com destaque para o LNEC, para solucionar este problema, que não é de hoje, mas que se tem acentuado nos últimos anos».

A Ribeira do Cadoiço tem origem numa nascente localizada a norte de Loulé, mais propriamente no Cerro da Cabeça Gorda, atravessando em túnel toda a cidade louletana até à sua zona sul. Na Franqueada, junta-se com a ribeira do Carcavai e desagua no oceano Atlântico, em Vale do Lobo.

Sendo um espaço com grande potencial turístico, o Cadoiço tem vindo a ser descoberto por muitos visitantes que encontram sobretudo na sua cascata um espaço diferente e inspirador, em pleno centro urbano.

É também para valorizar este património que a Associação Almargem, em parceria com a Câmara de Loulé, viu a candidatura «Cadoiço Vive» ser recentemente aprovada pelo Fundo Ambiental. A renaturalização de ecossistemas e o reforço da flora ripícola e da fauna silvestre são os principais eixos deste projeto.