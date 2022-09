Loulé oferece livro sobre Alterações Climáticas aos alunos do 1º ano

Alunos do 1º ano do concelho de Loulé recebem livro sobre Alterações Climáticas, de Maria Adelaide Fonseca.

O livro «CLIMAAT 100» e o caderno de atividades que o acompanha, da autoria de Maria Adelaide Fonseca, vão ser entregues a todos os alunos do 1º ano do concelho de Loulé no próximo ano letivo.

Mais uma vez o município irá distribuir pelos estudantes estas publicações com o intuito de sensibilizar os mais novos para uma matéria de grande importância para o futuro do Planeta.

A Câmara Municipal de Loulé lançou, no final de 2019, as duas publicações, desenvolvidas a partir de uma peça de teatro levada às escolas nos últimos anos, com o mesmo propósito de alertar os alunos do 1º ano para a problemática das alterações climáticas, com grande enfoque no território concelhio.

Ambas as publicações resultam do forte empenho do município de Loulé no desenvolvimento da sua política de ação climática, proporcionando aos mais novos um maior conhecimento sobre as vulnerabilidades e impactos atuais e futuros e ainda dando sugestões de como a ação individual pode produzir grandes resultados.

Por este motivo, em Loulé, a ação climática continua a ser um pilar fundamental da estratégia de desenvolvimento local e um dos grandes desígnios da política pública municipal, alinhada com o disposto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente o ODS n.º 4 respeitante à Educação de Qualidade e o ODS n.º 13 sobre Ação Climática, uma aposta essencial e o caminho certo para um futuro mais sustentável.