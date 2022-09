Lagos destaca desporto e sustentabilidade na Semana Europeia da Mobilidade

Desporto e sustentabilidade em destaque na Semana Europeia da Mobilidade em Lagos, de 16 a 22 de setembro.

Vai decorrer mais uma Semana Europeia da Mobilidade, iniciativa internacional à qual o município de Lagos se tem associado, de 16 a 22 de setembro.

Sob o mote «Combina e move-te!», a programação conta com a colaboração de entidades públicas e privadas e associações locais e passa, entre outras atividades, por visitas guiadas, passeios pedestres e de bicicleta, gincanas de bicicletas e a gratuitidade de circulação n’A ONDA e de aluguer de bicicletas para residentes.

Nesta campanha assinalada anualmente em setembro, os cidadãos europeus têm a oportunidade de gozar uma semana inteira de atividades dedicadas à mobilidade sustentável, com o objetivo de sensibilizar as comunidades sobre a necessidade da mudança de comportamentos relativamente à mobilidade, particularmente no que toca à utilização do automóvel.

Durante toda a semana, de forma a incentivar a redução da utilização do automóvel, o transporte urbano de Lagos A ONDA será gratuito.

Os residentes lacobrigenses terão direito ao aluguer gratuito de bicicletas durante três horas (Lagos Bike Tours, Rent a Bike e Daily Rent).

Os passeios, caminhadas e visitas guiadas voltam a ser um dos destaques dessa semana, com iniciativas para todos os gostos, para toda a família e de acesso gratuito.

São exemplo disso o percurso «História de um espaço», passeio de bicicleta «Rota SustenTur – Lagos Tour», passeios pedestres «Lagos dos Descobrimentos», «Passadiços da Ponta da Piedade», «À descoberta dos polinizadores» e «Trilho dos Pescadores – Rota Vicentina», 10.º Passeio-Encontro de Bicicletas Antigas e percurso de BTT «Rota da Mata Nacional de Barão de São João».

Os mais jovens não vão ficar de fora, tendo à sua disposição iniciativas como «Demonstração e convívio de Skate» (Skate Parque de Lagos), workshop de mecânica de bicicletas para pais e filhos (Centro Cyclin’ Lagos) e gincanas de bicicletas nas escolas EB1 de Santa Maria e Ameijeira e Escolas das Naus e Tecnopolis, estando integradas no projeto municipal «Pé no Pedal».

O Centro Ciência Viva de Lagos também se associa à iniciativa e, sob o mote deste ano, irá apresentar atividades gratuitas alusivas ao tema da mobilidade.

No dia 22 de setembro, Dia Europeu Sem Carros, a celebração será feita também através da gratuitidade do Comboio Turístico de Lagos e do «Dia Aberto» no Ginásio da Lagos em Forma.

A Semana Europeia da Mobilidade em Lagos conta com a participação do Centro Ciência Viva de Lagos, A ONDA, Associação A Rocha, Daily Rent, Lagos Bike Tours, Rent a Bike «Passeios do Sudoeste», Xtreme Lagos, Lagos em Forma, Grupo Popular das Portelas, Associação dos Amigos de Almádena, Secção de Skate do Roller Lagos Clube de Patinagem, Comboio Turístico de Lagos, Federação Portuguesa de Ciclismo, Ciclo Clube de Lagos e CCDT CML.

O programa completo pode ser consultado aqui.