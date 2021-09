Lagoa organiza caminhada de observação de aves

Comemoração do Ecology Day impulsiona a iniciativa.

O município de Lagoa promove amanhã, quinta-feira, dia 16 de Setembro, às 8h30, em parceria com a Associação «A Rocha», uma Caminhada de Observação de Aves com vista a dar a conhecer as espécies do rio Arade e da região.

A comemoração do Ecology Day, que visa aproximar a Ecologia e os ecólogos da sociedade, rumo à construção de um desenvolvimento humano mais sustentável, impulsiona esta iniciativa.

A organização convida os interessados a partir «à descoberta das aves, no momento em que é possível observar por todo o barlavento algarvio os movimentos das aves migratórias, e é possível observar a chegada das espécies invernantes ou a partida daquelas que se deslocam para sul em busca de climas com invernos mais amenos».

Nesta altura do ano, o concelho de Lagoa «é atravessado por várias aves migratórias, originárias sobretudo do norte da Europa, em viagem para os locais de invernada».

A presente atividade tem como objetivos «sensibilizar para a beleza das aves migratórias, alertando para os perigos que estas enfrentam no decorrer das suas deslocações, assim como sensibilizar para a necessidade de se preservarem os locais onde se reproduzem e passam o inverno».

O ponto de encontro para o início da atividade será no Parque Municipal do Sítio das Fontes, às 9h00. Segue-se a deslocação aos Arrozais do Rosário e ao Rio Arade, esta ainda a confirmar. O Regresso ao Sítio das Fontes está marcado para as 12h00.

As inscrições podem ser feitas aqui, sendo possível obter mais informações por e-mail ou através do contacto 961 318 422.