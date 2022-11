Município de Lagoa deixa de aplicar Glifosato, no controlo das ervas daninhas nos passeios e espaços públicos.

Ciente da importância que a questão da aplicação de herbicidas, sobretudo Glifosato, tem para a população do concelho de Lagoa e, apesar dos herbicidas que têm vindo a ser utilizados nos últimos anos no concelho, serem devidamente autorizados e com potencial tóxico muito baixo, o município de Lagoa decidiu proceder a um período experimental de três anos, onde não realizará a aplicação de qualquer herbicida, no controlo das ervas daninhas nos passeios e espaços públicos do concelho.

Esta ação iniciou-se a no dia 01 de novembro, altura em que o novo contrato de prestação de serviços de limpeza urbana do concelho de Lagoa entrou em vigor.

Já com este objetivo em mente, o caderno de encargos da referida prestação de serviços exigia que o controlo das ervas daninhas fosse realizado sem aplicação de herbicida e com o reforço significativo das equipas responsáveis pelo corte mecânico e manual em todo o concelho, bem como das frequências de corte em zonas urbanas.

Contudo, este método de trabalho é mais exigente, moroso, dispendioso e com resultados de curto prazo.

Não existindo aplicação de meios químicos de controlo destes infestantes, as ervas daninhas irão começar a crescer novamente, poucos dias após o seu corte, pelo que dificilmente serão eliminadas por completo.

Desta forma, apela-se a todos os munícipes que sejam mais compreensíveis quando verificarem ervas nas bermas e nos passeios, pois o seu corte será realizado com frequência e rapidamente as equipas de corte passarão novamente por cada local.

Após este período de três anos, caso o projeto tenha sucesso, o objetivo final será o de continuar a realizar o controlo das ervas daninhas sem qualquer aplicação de herbicida após esse período, por um concelho mais sustentável e verde.