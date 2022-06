Lagoa assina compromisso para mitigar alterações climáticas

Lagoa assina Declaração de Compromisso para Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas com a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA).

O município de Lagoa e a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) assinaram, ontem, quarta-feira, dia 1 de junho, a declaração de compromisso para adaptação e mitigação das alterações climáticas.

A autarquia propõe-se a implementar medidas no setor das águas, entre as quais se destacam as relacionadas com a economia circular e com a melhoria da eficiência energética, hídrica e do aproveitamento dos recursos naturais, com o objetivo de diminuir a pegada de carbono.

O município de Lagoa assumiu ontem o compromisso de impulsionar os esforços necessários para a Adaptação e a Mitigação às Alterações Climáticas, em particular no que se refere aos serviços de águas, para garantia das gerações futuras.

Não obstante todo o trabalho já desenvolvido até à data, o município lagoense acredita que poderá fazer mais e melhor, estando empenhado em ir mais longe no seu dever de apoiar, propor e operacionalizar estratégias e medidas para o combate à emergência climática.

Depois de no dia 21 de março o município de Lagoa ter lançado uma campanha de consciencialização, denominada «De que lado quer viver», acompanhada de fotos que chamam atenção para a seca extrema, para a necessidade de poupar água e de ter colocando em pratica medidas concretas de redução do consumo de água, vem agora reforçar o compromisso de continuar alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, declarados pela ONU, para a agenda 2030.

O município de Lagoa considera de importância capital que os seus serviços possam contribuir para uma sociedade desenvolvida, igualitária e solidária, que contribuirá para um planeta terra mais sustentável.

Assim, pretende-se promover o cumprimento deste direito humano à água e saneamento para as próximas gerações, a quem o impacto das alterações climáticas afetará de maneira considerável.

A estratégia de luta contra as alterações climáticas e a descarbonização da economia impulsionada pela Comissão Europeia, é um marco apropriado para promover políticas que favoreçam o desenvolvimento sustentável nos diferentes países integrantes da União Europeia.

Aliado ao conhecimento e experiência que já existe para diagnosticar e prever os impactos que se geram na disponibilidade de água, faz com que os municípios tenham que adotar estratégicas à Adaptação às Alterações Climáticas.

Mais recentemente, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de âmbito nacional, considera a Dimensão da Transição Climática assente em três pilares indissociáveis dos serviços de abastecimento e saneamento.

«É curioso e simbólico celebramos esta declaração de compromisso no dia mundial da criança. Pois, é exatamente por elas e pelas futuras gerações que assumimos o compromisso de tornar o planeta Terra num local sustentável», afirma Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.