IPDJ procura jovens voluntários para a natureza e floresta

Já decorrem as candidaturas para entidades promotoras de «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas».

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) lança novamente o programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas», que promove práticas no âmbito da proteção da natureza, florestas e respetivos ecossistemas, através da sensibilização das populações em geral e da preservação contra os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de territórios afetados.

A fase de apresentação de candidaturas arrancou ontem, dia 8 de junho, e decorre até novembro, sendo os projetos operacionalizados entre 28 de junho a 30 de novembro.

A iniciativa destina-se a jovens com idade compreendida entre os 14 e os 30 anos, inclusive, que atestem condições de idoneidade para o exercício do voluntariado para a natureza e florestas.

Entre os promotores, estão entidades constantes do Registo Nacional das Organizações Não-Governamentais de Ambiente e Equiparadas e também do Registo das Organizações de Produtores Florestais, associações de jovens inscritas no Registo Nacional do Associativismo Jovem, câmaras municipais, juntas de freguesia, estabelecimentos públicos e privados (que cumpram o previsto na legislação enquadradora do voluntariado, nomeadamente o previsto na Lei n.º 71/98 de 3 de setembro) de ensino, entre outras entidades que prossigam objetivos abrangidos pela área de intervenção deste programa, mediante despacho do Conselho Diretivo do IPDJ.

Os interessados em obter mais informações podem consultar este link ou contactar a Direção Regional do Algarve do IPDJ, através do telefone 289 891 820 ou por e-mail.