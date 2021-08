Investigadores da UAlg criam plataforma para estudar algas invasoras

Investigadores do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve (UAlg), e de várias outras universidades, encontram-se a estudar algumas das algas que aparecem em grandes quantidades nas praias.

Através da criação da plataforma «Algas na Praia», que facilita o envio de um conjunto de informação sobre as algas encontradas, os investigadores pretendem apelar à participação do cidadão por forma a facilitar o estudo destas acumulações excessivas nas praias. O grupo de investigação pretende, numa fase inicial, saber um pouco mais sobre estas algas invasoras, como a espécie de que se trata ou a frequência e local das ocorrências.

O registo sistemático das acumulações de algas na costa portuguesa permitirá, no futuro, responder a várias questões sobre a sua origem, os seus impactos, e se estas acumulações estarão a tornar-se mais ou menos frequentes.

O aparecimento e acumulação excessiva destas plantas marinhas pode estar relacionado com o excesso de nutrientes resultantes da descarga de efluentes urbanos ou até mesmo da fertilização excessiva na agricultura. O cidadão comum tem agora a oportunidade de ajudar os investigadores a identificar estas algas e, assim, permitir a sua análise e monotorização.

Rui Santos, professor da UAlg e investigador do CCMAR, defende a importância deste levantamento uma vez que «dependendo da espécie que está a causar a acumulação, o problema pode ser mais ou menos preocupante. Uma das maiores preocupações é a acumulação excessiva de algas invasoras, uma vez que estas podem ter um impacto muito negativo nas espécies nativas das nossas costas».

Apesar do grupo de trabalho não proceder à remoção das algas na praia, atuará no sentido de contactar as autoridades competentes sempre que se justifique, tirando partido do ponto de vista científico das algas removidas e dos seus potenciais benefícios para a saúde.

Através do projeto «Nutrisafe», os investigadores procuram também desenvolver um novo suplemento alimentar a partir de algas invasoras que se acumulam nas praias.

Dina Simes, professora da Academia algarvia e investigadora do CCMAR, responsável por este projeto, salienta que «algumas destas algas apresentam compostos com caraterísticas anti-inflamatórias e de proteção vascular e pulmonar, pelo que podem ser utilizadas em suplementos alimentares que permitem reduzir comorbidades comuns associadas ao envelhecimento e às doenças inflamatórias crónicas».