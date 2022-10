Debate «Inovação azul e sustentabilidade no Estuário do Guadiana» tem lugar hoje e amanhã na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

A Universidade do Algarve, no âmbito das atividades desenvolvidas no projeto Impulso da Aliança Litoral Atlântica para o Crescimento Azul, promove um evento intitulado «Inovação azul e sustentabilidade no Estuário do Guadiana», entre hoje e amanhã, dias 15 e 16 de outubro, no Edifício da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

O evento inclui atividades diversas como uma breve apresentação do conhecimento atualmente existente sobre o estuário do Guadiana; exercício físico com caminhadas pela reserva; degustação de produtos tradicionais locais e provas de petiscos com novas espécies do Guadiana; visitas a empresas locais sustentáveis; identificação de Ideias de Negócio na área do crescimento azul na zona transfronteiriça do Baixo Estuário, entre outras.

Além do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) e do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) associaram-se ainda a esta iniciativa o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a AMAL (Comunidade Intermunicipal do Algarve), os municípios de Castro Marim e Vila Real de Santo António, empresas como a Terras de Sal, SEIVA, AtlantikFish, l, Nautiber, entre outros.

Amanhã, domingo, às 13 horas, José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do (CCDR) Algarve, participa na sessão de encerramento do evento.

Esta iniciativa insere-se numa das atividades do projeto ATLAZUL, financiado com verbas do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no contexto do INTERREG – Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP), desenvolvido em parceria com entidades portuguesas e espanholas, e coordenado pela Junta de Andaluzia.

O programa completo pode ser consultado aqui.

Chamada de Identificação de Ideias de Negócio «Inovação Atlazul no Guadiana»

Como atividade prévia ao evento foi lançado um Procedimento para Identificação de Ideias de Negócio «Inovação Atlazul no Guadiana», que consiste em promover potenciais projetos empresariais dos sectores turístico, pesqueiro ou aquícola de carácter intersectorial, que suportem o início de desenvolvimento de novas empresas na área da economia azul sustentável ou gerar impulsos de inovação nas empresas existentes.

Ao longo dos dois dias do evento, decorrem apresentações de trabalhos de investigação científica sobre o Guadiana e Inovação Azul realizados pelos parceiros (Universidade do Algarve, IPMA – Instituto Português do mar e da Atmosfera e Junta de Andaluzia), visitas a atividades económicas sustentáveis da região (Nautiber, Atlantik Fish e Terras do Sal) e caminhada no circuito do Sapal de Venta Moinhos (Castro Marim).