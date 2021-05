Infralobo reforça a aposta nas energias renováveis

A Infralobo concluiu a instalação de mais um conjunto de painéis fotovoltaicos, agora nos depósitos de água e respetiva estação de bombagem.

O novos painéis irão permitir que os consumos desta estrutura fundamental para a atividade da empresa, seja fornecida por energia solar.

Este investimento que rondou os 62 mil euros, consiste num sistema fotovoltaico de 92 painéis fotovoltaicos com um pico de energia de 28,5 Kwp e um banco de baterias reforçado com capacidade de armazenamento de 77 Kwp.

A empresa Infralobo já tem os seus principais equipamentos fornecidos por energia solar, nomeadamente os depósitos de água e estação de bombagem, as estações elevatórias e o edifício sede da empresa.

Esta empresa municipal passou de uma taxa de autonomia de 2 por cento em 2020, para 25 por cento de autonomia em 2021.

Estes investimentos fazem parte do Plano de Descarbonização INFRALOBO 2021, aprovado no início do ano e que enumera uma série de medidas concretas na sua atividade diária e no Plano de Investimentos com vista a reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO₂) para a atmosfera, aumentando o recurso a fontes de energia limpa.

A estas ações, enquadradas na Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Loulé (EMAAC), somam-se outros projetos que têm permitido alcançar resultados positivos em termos de poupança de recursos naturais e redução de emissões poluentes.

A meta é conseguir, até 2021, reduzir o consumo de combustíveis fósseis em 30 por cento e, também, o número de viaturas afetas à sua atividade em 15 por cento tendo em conta o início do plano de descarbonização.