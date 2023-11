Infralobo lança livro comemorativo dos 25 anos de inovação ambiental

O livro «25 anos Infralobo» foi apresentado sob o lema «somos a mudança que queremos ver no mundo», na segunda-feira, dia 13 de novembro.

Personalidades do mundo da cultura, do turismo e do ambiente, decisores políticos de diversos organismos, jornalistas, colaboradores e residentes no resort encheram o Auditório de Vale do Lobo, para ver a apresentação da obra que celebra um quarto de século da empresa municipal.

Numa viagem pela linha do tempo convida-se os leitores a descobrirem os mais determinantes investimentos ao nível da organização, restruturação e construção de infraestruturas que muito contribuíram para que Vale do Lobo seja hoje reconhecido como um dos mais icónicos resorts de luxo da Europa.

«Vale do Lobo não seria o que é hoje sem a Infralobo», afirma a escritora e jornalista Ivone Dias Ferreira, responsável pela investigação e redação do livro 25 anos da empresa.

A frase sintetiza a viagem que recorda «Vale do Lobo de outros tempos», «a primeira estância» como escreveu no prefácio o jornalista Carlos Albino.

Um livro que traz «um conjunto de factos confirmados por documentos e testemunhos vivos que recordam Vale do Lobo e mostram a presença intensa e diária da Infralobo nos últimos 25 anos», sustentou a autora.

Para Ivone Dias Ferreira, a obra revela «o esforço que a Infralobo faz no combate às alterações climáticas e ao nível da redução da pegada ecológica da empresa», com base em números e factos, mas também «o pulsar dos corações, os sentimentos que vão do orgulho à saudade, da esperança à tranquilidade do dever cumprido».

Orgulho que é transversal aos trabalhadores, entre os quais Idalécio Baptista, já aposentado e Leandro Pereira, responsável pelos espaços verdes que participaram na cerimónia partilhando experiências que fazem parte da história da Infralobo.

«Uma empresa de excelência não só no Algarve mas no país» defendeu Rui Meneses Ferreira, sócio da Kronos Homes em Portugal, representante de Vale do Lobo: «aquilo que vejo é um desenvolvimento sustentado e o mais eficiente possível na gestão do território. Exemplos que temos vontade de repetir nas nossas operações», confidenciou. Carlos Manso, CEO da Infralobo.

Manso revelou várias histórias que, todos os dias, tornam o ADN da empresa municipal ainda mais resiliente. E isso, só é possível com espírito de equipa, sentido de missão e uma forma peculiar de olhar para os problemas como desafios.

«Olhar para o futuro com entusiasmo e determinação conscientes. Temos desafios como a transição para energias mais limpas e serviços públicos essenciais mais eficientes e sustentáveis sempre com foco no nosso principal objetivo: contribuir para a felicidade dos nossos clientes», afirmou.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, sublinhou que a tecnologia que tem sido implementada é indispensável e inspiradora: «este smart resort já foi copiado em muitas zonas do país, é componente insubstituível para a adaptação às alterações climáticas e para a resiliência dos nossos territórios».

No final da cerimónia, quatro colaboradores foram agraciados com a placa comemorativa dos 25 anos Infralobo: João Lapa, responsável de compras; Vitalina Freitas, operária polivalente de espaços verdes, Leandro Pereira, chefe de secção de espaços verdes e Joaquim Cotrim, operário polivalente da secção de águas residuais.

À imagem da Infralobo, o livro é inclusivo: em português, inglês, braille e audiobook, ambientalmente sustentável: com certificação FSC – que assegura que os produtos provêm de florestas bem geridas e que oferecem benefícios ambientais, sociais e económicos – e dispõe de QR Code que permitirá a atualização dos conteúdos para além da versão impressa.