Grutas de Benagil: grupo de trabalho realizou primeira reunião

O Grupo de Trabalho que visa estabelecer as condições de acesso às Grutas de Benagil reuniu ontem pela primeira vez.

A primeira reunião do Grupo de Trabalho criado governo em agosto, que visa estabelecer a capacidade de carga humana e de determinar as condições de acesso às Grutas de Benagil, decorreu na quarta-feira, dia 20 de setembro, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em Faro.

Localizadas junto da Praia de Benagil, no concelho de Lagoa, são um dos principais pontos turísticos do Algarve, designadamente o Algar de Benagil. Estas grutas naturais têm suscitado, nos últimos anos, a curiosidade de um crescente número de pessoas, que as procura por via marítima, levando a um aumento expressivo do número de visitantes que permanece naquela área, sobretudo no período estival.

Assim, torna-se necessária a definição do limite máximo da capacidade de carga humana nas Grutas de Benagil, sendo fundamental regulamentar o respetivo acesso, face à necessidade de proteção e prevenção de situações de risco para a segurança das pessoas, sobretudo considerando a elevada erosão que se tem manifestado naquela área, o que impõe a definição de regras de utilização para os visitantes, para reforço da sua segurança.

A próxima reunião deverá decorrer na segunda quinzena de outubro.